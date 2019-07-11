От «Курска» до «Лошарика»: что скрывает Путин Павел Баев

11.07.2019, 13:13

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Режим секретности не защитит от новых инцидентов с российской военной техникой.

Трагедия подлодки, произошедшая 1 июля 2019 года в Баренцовом море, отличается от катастрофы подлодки Курск в августе 2000 года. Взрыв, уничтоживший атомный подводный ракетоносный крейсер Курск почти 20 лет назад, был следствием деградации и шокировал российское общество, которое потребовало ответов от недавно избранного президента Владимира Путина. Ему так не удалось достойно ответить на этот сложный вызов, хотя он настаивал на полном расследовании, включая поднятие останков крушения с морского дна.

И наоборот, на прошлой неделе Путин быстро и уверенно объявил 14 погибших моряков подводной лодки Лошарик героями и подчеркнул, что детали происшествия на борту сверхсекретного судна не будут раскрыты. Кремль не может воспрепятствовать циркуляции информации в интернете и социальных сетях. Тем не менее, большая часть российского общества готова принять официальную версию о том, как команда профессионалов на очень рискованном посту героически боролась с чрезвычайным происшествием. Голоса, осуждающие военную политику, послужившую причиной катастрофы, оказались вытеснены за грани общественного обсуждения.

Многие проблемы, относящиеся к пожару на борту Лошарика, глубоководного судна типа АС-31, остаются неразъясненными; хотя стало доступно гораздо больше информации, чем было нехотя предоставлено властями. Трудно себе даже представить, какая миссия потребовала присутствия стольких офицеров высокого ранга (было подтверждено, что семеро погибших являются капитанами первого ранга) на борту довольно небольшой подлодки в неглубоких фьордах недалеко от российской военно-морской базы в Североморске, Мурманской области. Несмотря на заявления властей, Лошарик, скорее всего, был присоединен к переоборудованной атомной подводной лодке Подмосковье (класса Delta-IV), которая проводила аварийное всплытие, напугавшее рыбаков. Единственное логичное объяснение, почему высококвалифицированные моряки на мини-субмарине не смогли использовать персональные кислородные маски — это то, что так называемый пожар в аккумуляторном отсеке на самом деле был взрывом, который вывел из строя почти всю или всю команду, состоящую из 25 человек.

Самый охраняемый секрет — это возможная связь между происшествием и тестированием одного из проектов-любимчиков Путина — атомного подводного дрона «Посейдон» и его носителя, подводной лодки Белгород (переоборудованной из класса Оскар-II), запущенного в прошлом апреле.

Технические неполадки относительно новой субмарины (проектировка и конструкция АС-31 была начата в конце 80-х, но была запущенна только в 2003 году) свидетельствуют о масштабе проблем логистики и ремонта Северного флота, пострадавшего от сокращения бюджета, в то время, когда власти требуют оставить в эксплуатации множество стареющих кораблей. Затопление большого плавучего дока в конце октября нарушило планы по ремонту многих боевых кораблей, включая единственного авианосца России Адмирала Кузнецова.

Тем не менее, командование военно-морского флота предпочло заявить об идеальной готовности к ежегодному параду, запланированному на 28 июля. Северный флот также должен продемонстрировать свое присутствие во время морских учений НАТО Dynamic Mongoose в Норвежском море. Более того, им нужно снабжать множество новых российских баз, расположенных по Северному морскому пути, который считается чрезвычайно важным стратегическим водным путем. Некоторые корабли сокращающегося Северного флота, например, такие, как фрегат Адмирал Горшков, отправлены на длительное патрулирование даже в Индийский океан. Высшие чины заявляют, что на арктическом театре наблюдается постоянная эскалация военного напряжения и теперь они пытаются продемонстрировать то, что Россия способна отвечать на эти якобы растущие угрозы.

Украинские моряки, захваченные россиянами во время нападения на три «враждебных» корабля возле Керченского пролива в прошлом ноябре, все еще сидят в московской тюрьме несмотря на международные протесты. Черноморский флот активно создает помехи текущим учениям НАТО Sea Breeze 2019 с украинским флотом. Близкий перехват патрульного противолодочного самолета флота США Р-8 Посейдон, совершенный российскими солдатами, вовсе не является чем-то из ряда вон выходящим в этом спорном водном и воздушном пространстве. Но риск таких действий усугубляет чрезмерно растянутое расположение Черноморского флота, вызванное необходимостью поддержки тупиковой российской военной интервенции в Сирии.

Долгожданное нападение на контролируемую повстанцами провинцию Идлиб отложено, но россияне продолжают ежедневно бомбить там случайные цели, не считаясь с гибелью гражданских. Турция решительно протестует против операции в Идлиб и даже требует от России остановить провокации со стороны сил Башара Ассада. Путин пытается приспособиться к импульсивному президенту Турции Реджепу Эрдогану и успокоить его обещаниями доставить зенитно-ракетные комплексы С-400 уже на этой неделе. Так же он пообещал Израилю, что план по улучшению сирийской системы противовоздушной обороны тихо отложили. Российские «советники» не контролируют ситуацию и одна из ракет, запущенных Сирией на прошлой неделе в ответ на израильский авиаудар, оказалась на Кипре.

Благодаря этим интригам у Путина хватает уверенности заявить, что либеральный мировой порядок устарел и больше неактуален. Тем не менее, существует прямая связь между его желанием кинуть вызов либеральному миру, применяя военную силу в качестве политического инструмента, и трагедией в Баренцовом море. Его выходки могут быть убедительными лишь при поддержке сильной внутренней игры. Поэтому иллюзия мощи, если не настоящий масштаб сил, стоящих за такой напористой политикой, должна расти. На самом деле Россия тонет в болоте стагнации и коррупции, а сторонники Путина ведут жесткие разборки за прибыльные активы.

От российских Вооруженных сил ожидают демонстрации впечатляющих возможностей каждой составляющей современной военной мощи, несмотря на уменьшение финансирования. Сперва уменьшили снабжение и ремонтные работы, но технологически сложные системы, такие как атомные подводные лодки, наиболее уязвимы к плохому обслуживанию. Секретность позволяет скрыть ржавчину и гниль, но она же гарантирует невнимательность к неудобным урокам — и дальнейшее пополнение списка трагедий в неумолимом море.

Павел Баев nv.ua