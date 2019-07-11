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Причина взрывов на салюте 3 июля: СК озвучил свою версию

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  • 11.07.2019, 13:56
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Фото: Николай Петров

Глава СК Иван Носкевич выступил с заявлением.

Причиной взрывов во время салюта 3 июля стала, скорее всего, некачественная пиротехника. Об этом заявил глава Следственного комитета Иван Носкевич.

Иван Носкевич сообщил, что следствие рассматривает четыре версии произошедшего, сообщает tut.by.

«Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали — это самый актуальный предмет расследования», — цитирует главу СК РИА «Новости».

Носкевич также подтвердил, что задержанным по делу россиянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение им будет предъявлено в установленный законом 10-дневный срок.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта произошло ЧП. Погибла 64-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.

СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

Задержанные по делу о взрывах на салюте сотрудники компании по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс» Максим Сапронов и Константин Денисов содержатся в СИЗО на Володарского. 8 июля их посетили российские дипломаты.


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