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Названа стоимость обучения в вузах для первокурсников

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  • 11.07.2019, 14:03
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Цены выросли.

Главные вузы страны повысили цены на обучение в 2019/2020 учебном году. Например, в БНТУ обучение для первокурсников подорожало примерно на 300 рублей, а в БГЭУ — на 100, пишет tut.by.

В Белорусском национальном техническом университете почти на всех факультетах обучение на дневной форме на первом курсе в 2019/2020 году обойдется в 3605,32 рубля в год. На некоторых специальностях оно дешевле. Например, на специальности «Экономика и организация производства (автомобильный транспорт)» на автотракторном факультете — 3 380,05 рубля в год. Столько же стоит учеба на специальности «Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)» на факультете энергетического строительства и, например, на специальности «Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов» на спортивно-техническом факультете.

В прошлом году для первокурсников Белорусского национального технического университета в зависимости от специальности год учебы стоил от 3072 рублей 77 копеек до 3277 рублей 56 копеек. То есть в будущем учебном году обучение для первокурсников в БНТУ подорожало на 300 рублей.

Обучение в Белорусском государственном экономическом университете на дневном отделении подорожало примерно на 100 рублей. Оно будет стоить для студентов первого курса независимо от специальности 2 564,40 рубля в год. В прошлом году цена была 2 463,6 рубля. Год обучения на заочном отделении обойдется в 907,20 рубля, в прошлом учебном сезоне было 907 рублей.

В Минском государственном лингвистическом университете год обучения для первокурсников на дневном отделении для факультетов английского, немецкого, китайского языков и культуры, романских языков и переводческого факультета, а также факультета межкультурных коммуникаций обойдется в 2790 рублей. В прошлом учебном году это было 2490 рублей. На заочном отделении обучение стоит 1070 рублей в год, в прошлом — 910 рублей.

В Академии управления при Лукашенкл год обучения на дневном отделении на специальностях «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика» и «Управление информационными ресурсами» в 2019/2020 учебном сезоне обойдется в 3200 рублей. На заочном отделении можно получить образование по специальностям «Государственное управление и право», «Государственное управление и экономика». Оно обойдется в 1400 рублей в год.

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка цены на обучение выросли на дневном отделении для первокурсников примерно на 300 рублей. В 2019/2020 году учеба будет стоить 2666 рублей в год, если учиться на специальности с иностранным языком. В прошлом году обучение обходилось первокурсникам в 2380 рублей.

Многие вузы стоимость обучения в 2019/2020 году еще не озвучили. К таким вузам относятся, например, БГУ, БГУИР и Белорусский государственный медицинский университет.


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