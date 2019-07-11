Белорусский «депутат» повторил эксперимент Стивена Хокинга? 1 11.07.2019, 15:01

Стивен Хокинг

Могилевчанин пытался узнать позицию «депутата» по скандальному закону об отсрочках.

Легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг 28 июля 2009 года организовал у себя дома вечеринку. Однако на нее никто не явился. Все дело в том, что приглашение на нее Хокинг отправил 29 июля, на следующий день после самой вечеринки. Тем самым ученый хотел доказать, что путешественников во времени не существует.

Специально или нет, но эксперимент Хокинга через 10 лет повторил Петр Соловьев, депутат «палаты представителей». Он предложил избирателю по своему Могилевскому-Промышленному округу № 87 посетить встречу с ним, но приглашение отправил на следующий день после встречи.

«27 июня, перед тем как «парламент» должен был рассматривать проект закона об ужесточении условий призыва в армию, я решил проявить гражданскую позицию: отправил электронное обращение «депутату» своего избирательного округа, в котором его призвал голосовать против данного законопроекта, а также попросил проинформировать его избирателей о позиции по данному вопросу», — рассказывает «Еврорадио» Иван Басуматоров, тот самый избиратель.

Иван получил на свою электронную почту подтверждение с сайта «палаты представителей», в котором было сказано, что его обращение будет отправлено депутату. Но ответ парень получил только 9 июля, причем не на e-mail, а на домашний адрес.

В конверте молодой человек нашел три листа:

Письмо, датированное 28 июня, где молодого человека приглашают на встречу с депутатом 4 июля;

Письмо от 4 июля, в котором указывается, что переслать предыдущее письмо с приглашением по электронной почте не получилось из-за ошибки;

Распечатку скриншота с «ошибкой»: электронный адрес якобы написан некорректно.

На конверте есть штамп «Белпочты»: письмо с приглашением на встречу, которая прошла 4 июля, было отправлено 5 июля! Иван Басуматоров чувствует себя обманутым, а письмо считает манипуляцией, чтобы уйти от ответа.

Узнать позицию Петра Соловьева по поводу резонансного законопроекта про отстрочки у «Еврорадио» не получилось: депутат в отпуске. Однако его помощница Ольга Синякина попыталась объяснить нам, что у ее начальника пошло не так с электронной почтой. Она настаивает, что отправить ответ в срок не получилось из-за некорректного адреса, и даже предложила нам самим попробовать написать по нему.

Забегая вперед, скажем, что Иван Басуматоров связался с «Еврорадио» именно при помощи электронной почты, адрес которой якобы написан некорректно. Сказать спасибо в ответ за предоставленную информацию у нас получилось.

«Отправить это письмо я никак не могла»

Зачем же отправлять приглашение на встречу на следующий день после ее завершения?

По словам Ольги Синякиной, письмо с приглашением было отправлено вместе с пояснением о том, что отправить его по электронной почте не получилось, — как доказательство того, что с заявителем пытались связаться прежде, чем отправить ему бумажное письмо.

«Согласно закону об обращениях граждан на письмо, написанное по электронной почте, ответ должен быть отправлен именно по электронной почте. Но отправить это письмо я никак не могла. Я нашла номер человека [Ивана Басуматорова. — Еврорадио] по 109, пыталась с ним связаться по телефону. Но, к сожалению, не вышло», — говорит помощница депутата.

Не нужно изобретать машину времени

По словам Ольги Синякиной, ее начальник от ответа не уходит. Избирателя с интересующими его вопросами ждут «в любое время».

«Ваш читатель проживает по адресу Шмидта, , а приемная «депутата» находится по адресу Шмидта, * [соседние дома. — «Еврорадио»]. Ему достаточно сделать два шага и зайти в эту приемную в любое время. Я нахожусь на месте ежедневно с 8 до 17 часов и осуществляю прием граждан», — приглашает Ольга Синякина.

Электронная почта не работает, по телефону не вышло, а машину времени пока не изобрели. Чтобы связаться с белорусским «депутатом», остается старый проверенный способ: ноги.