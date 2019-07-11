Европа удвоила закупки СПГ 11.07.2019, 16:19

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Доля сжиженного газа на европейском рынке достигла 20%.

Европейский газовый рынок в 2019 году столкнулся с мощной волной поставок сжиженного газа, пишет finanz.ru. Доля СПГ в импорте стран ЕС подскочила вдвое: если в 2014-18 гг она в среднем составляла 10%, то в первом квартале текущего достигла 20%.

Такие данные приводит во вторник Альфа-банк по итогам круглого стола для российских и международных нефтегазовых аналитиков, проведенного «Газпромом» в Турции.

Причина - в запуске «первой волны» СПГ-проектов в США, отмечает старший аналитик Альфа-банка Антон Корыцко.

Хлынувший на европейский рынок сжиженный газ за период с октября по апрель обрушил цены вдвое. Летний сезон заполнения хранилищ исправить ситуацию не смог: на крупнейшем газовом хабе TTF в Нидерландах спотовые контракты заключаются по 120 долларов за тысячу кубов, пишут в отчете о круглом столе аналитики «Атона».

По прогнозам Platts, СПГ-волна в США вступает в период максимального увеличения поставок, который продлится до середины 2020 года. В этот период экспорт вырастет более чем вдвое - с 120 до 250 млн кубометров в сутки.

Поставки СПГ опережают спрос, поскольку добытчики вынуждены искать способы избавиться газа, чтобы поддержать добычу нефти и ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов).

Вторая волна начнется в 2023-25 гг, когда США будут запущены мощности на 200 млрд кубометров в год, предупреждает Platts.

«Трубопроводный газ «Газпрома», вероятно, столкнется с конкуренцией со стороны СПГ», - пишут аналитики Атона. По оценке IHS Markit, спрос на сжиженный газ будет увеличиваться на 4% в год до 2040 года.

Общая потребность Европы в газе также будет расти: хотя общее потребление практически не изменится, сокращение внутренней добычи вынудит увеличить долю импорта с 50% до 75% к 2035 году, прогнозирует Корыцко.

Вытеснить российский газ поставщикам СПГ не удастся, однако и «Газпрому» существенно нарастить долю будет трудно: с нынешних 37% она может вырасти лишь 38-40% через 16 лет, добавляет он.

Проблемой, впрочем, становятся цены. Хотя «Газпром» надеется на их рост во второй половине года и подтвердил прогноз на 2019 год (230-250 долларов за тысячу кубометров), российские аналитики («Атон», Альфа-банк и Сбербанк CIB) солидарны: эта оценка слишком оптимистична.

Европейские хранилища заполнены как никогда в истории, а к сентябрю мощности по хранению в Европе будут исчерпаны - это не позволит спотовым котировка подняться сильно выше текущих 130 долларов за тысячу кубов, говорит Корыцко.

Контрактные цены «Газпрома» привязаны к рынку с лагом в 6-9 месяцев. Это означает, что во втором полугодии компания столкнется с ухудшением финансовых результатов: EBITDA за год упадет на 12%, до 36,2 млрд долларов, прогнозирует «Атон».

Цены могут стать и долгосрочной проблемой: с учетом притока СПГ их равновесный уровень не период до 2040 года на круглом столе оценили в 5-7 долларов за миллион британских тепловых единиц (170-240 долларов за тысячу кубометров).

Для старых месторождений этого достаточно, чтобы генерировать прибыль, а новые, в частности, на Ямале, уже придется разрабатывать с маржой, близкой к нулю.

По оценкам IHS Markit, цена безубыточности российских поставок газа в Европу составляет 3-4 доллара за миллион БТЕ для старых месторождений, 4-4,5 доллара - для новых месторождений Западной Сибири и 5-6 долларов - для новых месторождений Ямала.