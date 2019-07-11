«Пиро-Росс»: Гарантия белорусских салютных установок закончилась год назад 6 11.07.2019, 17:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Техобслуживание не проводилось.

Российская сторона настаивает, что предлагала, мы якобы отказались, пишет журналист Виктор Малишевский в своем блоге "Антижурналист".

Без подробностей как, но у меня получилось поговорить с начальником конструкторского бюро №3 ОАО «Пиро –Росс» Андреем Инкиным. Не так трудно, как кажется. Это тот самый конструктор салютных установок, которые состоят на вооружении белорусской армии. Возможно, эта информация поможет нашим следователям тоже.

Так вот наша страна купила Самоходные пусковые установки 2А85 (правильное название) в 2008 году. «Белорусские МАЗы приезжали в Сергиев Посад (в расположение ОАО «Пиро-Росс») специально, чтобы мы установили СПУ на шасси».

Теперь следите за руками… С тех пор салютные установки проходят две модернизации. В 2011 году переходят на модульный принцип построения (пусковые модули взаимозаменяемы) и на цифровую систему управления. В 2011 году установка обзаводится беспроводной системой синхронизации. Запомним это (важно) и продолжим.

Именно Андрей Инкин должен был прилететь в Минск, чтобы контролировать сценарий фейерверка. Обычно это он приезжал в Минск накануне Дня победы и «дня независимости», «но в этот раз немного приболел». Человеку просто невероятно повезло, конечно.

Представитель «Пиро-Росс» подчеркивает, что в минской командировке он никогда не прикасался к зарядам. «Это вообще не моя функция». В процессе подготовки все расписано: «Есть командир, он передает снаряды на машины, согласно программе фейерверка. Есть военнослужащий, подносящий снаряды и военнослужащий заряжающий снаряды. Вмешательство в этот процесс постороннего лица исключено! Представьте, в одной самоходно пусковой установке 244 снаряда, из них 195-милимметровых – 60 снарядов, остальные — 105-милимметровые. Всего 8 установок, плюс три прицепа. Всего 11 получается. Это примерно 2,5 тысячи зарядов! Заряжают только ваши военные, В комендатуре есть штатный военнослужащий, ответственный за это. Мы – консультируем по сценарию и решаем мелкие проблемы, на которые обращают внимание ваши военные».

Следственный комитет ранее обвинял задержанных россиян в «механическoм вoздействии на заряды пирoтехники при заряжании мортир, что не предусмотренo правилами oбращения с ними».

- Тогда какие обычно функции у представителей вашей компании, когда они приезжает в Минск?

- Мы обычно приезжаем за 4 дня до праздника, чтобы успеть согласовать предварительный сценарий фейерверка. Это сценарий, по которому выстреливают снаряды. Обычно мы предоставляем программу моделирования салюта, можем даже 3D модель будущего салюта предоставить, когда с такой просьбой к нам обращаются представители ОНТ.

- Почему тогда в Минск приезжает два человека, если проблем особых нет?

- Так проще работать, одному не очень удобно, есть вероятность, что придется исправлять мелкие неисправности, а нужно еще сценарий салюта согласовать. Но, на самом деле у нас вообще нет обязанности приезжать в Минск, сценарий мы можем согласовать и дистанционно.

- Что такое исправить мелкие неисправности?

- Если есть мелкая неисправность, на которую ваши военнослужащие указывают, наш представитель ее устраняет. Оборван провод, например, или клема отошла, такое мы исправляем. Все проблемы озвучиваются белорусскими с военнослужащими. Если нет вопросов – мы просто участвуем в записи программы сценария — и это все. Понимаете, мы приезжаем за 4 дня до времени Ч. Можно устранить только мелкие неисправности.

- Кто отвечает за процесс заряжания?

- Точно не наши представители, это было бы странно. Вообще хочу обратить внимание на то, что у вас, мне кажется, странная ситуация с обслуживанием Самоходных пусковых установок. Нет человека, который следит за техническим состоянием. В России в каждой военной части, где на вооружении состоит СПУ 2А85 такие ответственные назначены и исполняют свои обязанности. За ними ухаживают, мониторят дефекты, исправляют. К нам обращаются в течение года, если нужны консультация или мелкий ремонт. Как я понимаю, человека, который бы отвечал за состояние СПУ нет. Еще раз обращаю внимание: мы работаем только по замечаниям, сформулированным белорусской стороной. За 4 дня перед праздником невозможно оценить состояние вооружения на 11 объектах, да у нас и нет на это ни прав, ни таких обязанностей.

- Каков гарантийный срок на заряды. Вы говорили, что это партия 2017 года.

- Гарантийный срок – 5 лет. Некоторые 105-миллиметровые выпущены даже в этом году. Основная партия 2017 года. Но заряды – это не все.

- Что-то не так с салютными установками?

- Гарантийный срок эксплуатации Самоходной пусковой установки — 10 лет, это есть в технической документации, могу переслать. После чего нужен капремонт, либо техобслуживание в заводских условиях. Мы, напомню, поставили СПУ в Беларусь в 2008 году. Возможно, министерство бороны вашей страны самостоятельно осуществляет техобслуживание данных установок, но мы предлагали провести техоблуживание в заводских условиях, то есть на нашей базе в Сергиевом Посаде. Видимо в бюджете МО нет на это средств. Хотя каждый год закупались зарядами на солидную сумму. Мы обращались вплоть до встречи министров обороны в прошлом году, мы неоднократно делали предложение провести техобслуживание пусковых установок. Пусковые установки 2008 года. Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет. Это не значит, что дальше пользоваться нельзя, но нужно пройти техобслуживание в заводских условиях.