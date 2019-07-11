Как экс-глава Нацбанка Беларуси «завалил» единую валюту с Россией 1 11.07.2019, 18:08

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Станислав Богданкевич

Кебич и Мясникович были готовы подписать договор с РФ, но Богданкевич им помешал.

Будет ли у Беларуси с Россией единая валюта? Этот вопрос снова звучит накануне встречи глав государств обеих стран, которая назначена на 18 июля. Многие эксперты считают, что единые деньги с единым эмиссионным центром в Москве - лучшее средство для Кремля «тихо» поглотить Беларусь.

А вот реальный случай из новейшей истории Беларуси, о котором рассказывает «Радыё Свабода» бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич.

«Стоял на своем: подписывать не буду»

Весной 1994 года, когда в Беларуси еще не существовало должности президента, в Москву поехала большая делегация подписывать соглашение о единой рублевой зоне. Поехали не только высокие чиновники из правительства и парламента, но даже председатели всех облисполкомов.

Вячеслав Кебич, тогдашний руководитель белорусского правительства, хотел обставить подписание документов как личную большую победу. Под процедуру выбрали особое время, когда российского президента Бориса Ельцина не было в Москве.

Тогдашний первый банкир Беларуси Станислав Богданкевич рассказал, что у него с Кебичем и тогдашним вице-премьером Михаилом Мясниковичем была договоренность подписать документы о создании общей валюты.

«Моя позиция была такова: я не политик, я председатель Нацбанка, который должен беспокоиться о денежной системе страны. Поэтому я подпишу договор только тогда, когда в нем будет зафиксировано, что Беларусь сама будет решать, сколько денег выпускать, какой курс определять, и никто не вправе это решать за нас, даже какой-то наднациональный орган. Иначе это будет нарушение Конституции Республики Беларусь. Кебич с Мясниковичем с этим якобы соглашались», - рассказывает Станислав Богданкевич.

Но по ходу переговоров россияне как бы спохватились - что же это получается?! Если принять белорусские условия, то в Минске по-прежнему будут печатать своих «зайчиков» и на эти «бумажки» покупать газ и нефть.

«На каком-то этапе переговоров Кебич и Мясникович начали на меня давить и соглашаться с позицией россиян. Но я стоял на своем: подписывать не буду, потому что не могу нарушать Конституцию. Для меня это неприемлемо. Так договор и не подписали» - констатирует Станислав Богданкевич.