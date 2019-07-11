Грузия бесповоротно уходит от России 1 11.07.2019, 19:55

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А в Москве только сейчас c этим примиряются.

Об этом в эфиер «Эха Москвы» заявил российский политолог Дмитрий Орешкин:

- 60% экспорта — это Россия. В основном то, что называется пищепродукция, туда входит вино, естественно. Конечно, это серьезно. Но спины не ломает и то, что наше телевидение сейчас показывает, это желаемая картинка. Они всегда так говорят, что украинцы моют сортиры у поляков, 20 лет назад они говорили, что поляки моют сортиры у англичан. Вся Прибалтика вымерла. То же самое сейчас про Грузию рассказывают. Надо делить примерно на 4, я был довольно давно в Грузии. Она не богатая. Не бедствуют, живут нормально. И плюс большое самоуважение появляется. Что мне понравилось. Они могут плохо относиться к тому, другому, но уважают свою страну, государство, и жестко ставят требования перед руководством. Все-таки это как-то приятно на это посмотреть.

<...> Всегда хочется, чтобы они шли в лучшем направлении. Но мне кажется мы, не мы, а наши власти попадают в какую-то системную ловушку. Они уже поняли внутри себя, что вернуть назад не получится.

- А все время ощущение, что не до конца поняли.

- Если так, то они вели бы себя помягче. Они бы как-то все-таки старались проявить какие-то симпатичные чувства. Симпатию. А здесь, мне кажется, желание: уходите – вот мы вам побольнее хвост на прощание отдавим. И поэтому у меня, несмотря на стремление быть оптимистом, ощущение скорее скверное. Грузия уходит бесповоротно и может быть это нормально. Суверенное государство, своя политика, своя ориентация. Сейчас они неизбежный процесс и объективно выражается в том, что они разворачиваются к Западу. ЕС и НАТО. Есть там формальные претензии, препятствия на этом пути, но это уже не будет никогда тем, чем хотели бы сделать Грузию в Кремле. То есть зоной влияния России. Да, Россия влияет, да, основной экспорт идет сюда. Но Грузия все чаще приобретает альтернативные источники. И психологически она уже, она суверенное государство. И там с этим давно примирились. А в Москве только сейчас примиряются. И поэтому это такой удар на прощание, мне кажется. Обидеть побольнее.