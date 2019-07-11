Логичный вопрос о задержанных за «кровавый салют» россиянах 11.07.2019, 22:08

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Пока происходящее больше похоже на взятие заложников.

Итак, по словам Ивана Носкевича, следствие рассматривает четыре версии произошедшего, одна из которых основная, пишет «Салiдарнасць».

— Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали — это самый актуальный предмет расследования, — цитирует главу СК РИА «Новости».

Носкевич также подтвердил, что задержанным по делу россиянам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение им будет предъявлено в установленный законом 10-дневный срок.

Итак, давайте разбираться по порядку. Что же такого могли совершить сотрудники компании «Пиро-Росс» Максим Сапронов и Константин Денисов, которые были задержаны по этому делу?

Разберем основную версию следствия о том, что «заряды были ненадлежащего качества». Логичный вопрос, который возникает в этой связи: а причем здесь, собственно, Сапронов и Денисов? Как известно, оба эти представителя российской компании приехали в качестве консультантов. Уж вряд ли они лично собирали и начиняли заряды. И если уж и задерживать кого-то за некачественную продукцию, то либо непосредственного исполнителя заказа, либо руководителей компании.

Единственным логичным объяснением задержания Сапронова и Денисова могло бы быть то, что некачественными заряды стали уже непосредственно в их руках. Однако, как объяснили в конструкторском бюро ОАО «Пиро-Росс», консультанты к снарядам даже не прикасаются. В процессе подготовки все расписано: «Есть командир, он передает снаряды на машины, согласно программе фейерверка. Есть военнослужащий, подносящий снаряды и военнослужащий заряжающий снаряды. Вмешательство в этот процесс постороннего лица исключено!», — заявил в интервью начальник конструкторского бюро №3 ОАО «Пиро-Росс» Андрей Инкин.

Иными словами, по этой версии следствия Сапронов и Денисов задержаны быть не должны. А что же по другим пунктам?

Версия №2 звучит так: неисправность салютных установок. И снова: причем здесь Сапронов и Денисов? Салютные установки были местные и отвечать за них точно должны не консультанты по зарядам из России.

Версия №3: неправильное заряжение салютных установок. Тут вообще непонятно. Ранее в информации СК о задержании говорилось: «в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями, а именно: осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».

То есть получается, что не военные, а Сапронов с Денисовым вдвоем заряжали все установки и при этом как-то механически воздействовали на заряды? Но как это технически возможно? А ведь известно, что подрывы произошли сразу в трех (!) местах. К тому же, если Сапронов с Денисовым действительно «механически воздействовали на заряды», то почему никто из наблюдавших специалистов их не остановил и где виновные за это попустительство?

Впрочем, о том, что в обязанности российских консультантов не входит заряжание установок, тоже уже немало сказано.

Так, может, тогда версия №4 подходит для задержания Сапронова с Денисовым? Она гласит: неправильная эксплуатация салютных установок. И снова причем здесь они?

В общем, версий много, а вопрос по-прежнему остается один.

Пока же все говорит о том, что Сапронов с Денисовым просто оказались под рукой за неимением лучших кандидатур на должность «виноватого». И почему-то именно они сегодня расплачиваются за то, что женщина оказалась в радиусе, который должен был быть оцеплен как небезопасный, за то, что салютные установки были старого образца с истекшим гарантийным сроком, и за то, что кому-то очень сильно захотелось пострелять в этот день в воздух.