Компания «Пиро-Росс»: Беларусь отказалась от техобслуживания салютных установок 13 12.07.2019, 7:59

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Минобороны отказывается комментировать заявление российской компании.

В Министерстве обороны не будут комментировать сведения, которые журналист Виктор Малишевский получил у российской компании «Пиро-Росс».

«Мы не являемся правообладателем информации, она — в Следственном комитете», — сказал tut.by официальный представитель ведомства Владимир Макаров.

11 июля в блоге белорусского журналиста Виктора Малишевского опубликовано интервью начальника конструкторского бюро № 3 ОАО «Пиро-Росс» Андрея Инкина, который заявил, что гарантийный срок эксплуатации самоходных пусковых установок истек в 2018 году, после чего необходим капитальный ремонт либо техобслуживание в заводских условиях.

«Возможно, Министерство обороны вашей страны самостоятельно осуществляет техобслуживание данных установок, но мы предлагали провести техобслуживание в заводских условиях, то есть на нашей базе в Сергиевом Посаде. Видимо, в бюджете МО нет на это средств. Хотя каждый год закупались зарядами на солидную сумму. Мы обращались вплоть до встречи министров обороны в прошлом году, мы неоднократно делали предложение провести техобслуживание пусковых установок», — сказал Инкин.

Инкин также заявил, что в задачи сотрудников компании, задержанных в Минске, входило устранение мелких неприятностей и при необходимости — сценарий салюта.

«Заряжают только ваши военные. В комендатуре есть штатный военнослужащий, ответственный за это. Мы — консультируем по сценарию и решаем мелкие проблемы, на которые обращают внимание ваши военные», — добавил он.

В компании «Пиро-Росс» tut.by сообщили, что никто из ее представителей не общался с журналистами в последнее время.

В Министерстве обороны не стали комментировать озвученную информацию.

«Мы не являемся правообладателем информации. Всей информацией владеет Следственный комитет, мы не вправе комментировать», — несколько раз повторил официальный представитель ведомства Владимир Макаров.

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта произошло ЧП. Погибла 64-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.

СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

Задержанные по делу о взрывах на салюте сотрудники компании по выпуску пиротехнической продукции «Пиро-Росс» Максим Сапронов и Константин Денисов содержатся в СИЗО на Володарского. 8 июля их посетили российские дипломаты.