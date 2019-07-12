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Светлогорский активист обратился в Комитет ООН по правам человека

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  • 12.07.2019, 10:14
Анатолий Змитрович
Фото: tut.by

Анатолий Змитрович добивается права на протестные акции.

12 июля светлогорский эко-активист Анатолий Змитрович обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне он оспаривает решения белорусских судов, связанное с отказам в проведении в 70-ти тысячном городе митинг протеста, связанного с экологической проблемой города, сообщает «Гомельская весна».

В прошлом году Анатолий заявлял в районном центре протестную акцию, однако получил отказ. Дело в том, что в городе действует решение, по которому митинговать разрешено в единственном месте на стадионе «Бумажник». В других местах запрещено, ослушавшиеся власть рискуют попасть под санкции - крупный штраф или арест до 15 суток.

Фактически в нашем городе на право каждого о свободе мирных собраний и публичном выражении мнения наложено табу заявляет мужчина.

«Власть посылает нас митинговать на стадион, а когда мы соглашаемся, оказывается для нас и там нет места, в эти дни там якобы проводятся детские мероприятия. Иными словами, власть цинично прячется за детей, запрещая нам взрослым вслух обсуждать экологическую проблему города, связанную с китайским заводом беленой целлюлозы», - добавил А. Змитрович

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, хотя с начала года в силу вступили так называемые «косметические» поправки в базовый закон о массовых мероприятиях, позволяющие в некоторых случаях не просить разрешение на проведение мирных собраний, тем не менее, с его слов, ситуация все равно полностью находится под контролем чиновников.

«Известно, что у нас запрещается проводить несколько мероприятий в одном и том же месте. В Светлогорске таким местом определен стадион, на котором что-то проходит – если не тренировки спортсменов, так детские праздники, которые власть организовывает, чтобы не дать собраться противникам завода беленой целлюлозы. Получается замкнутый круг, право есть, а реализовать его невозможно», - отметил правозащитник.

В жалобе в КПЧ ООН Анатолий Змитрович кроме установления нарушений его прав на мирное собрание и выражения мнения просит обязать белорусское правительство изменить базовый закон и решение местных властей о массовых мероприятиях таким образом, чтобы каждый имел на практике возможность публично выступать в защиту общественных интересов.

Напомним, это не первая жалоба светлогорских эко-активистов в Женеву. 4 февраля текущего года с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека обратилась правозащитница Алена Масклюкова, которая оспаривает в международной инстанции два прошлогодних запрета на протестные акции против завода беленой целлюлезы.


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