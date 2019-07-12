«Норма радиации превышена в 800 тысяч раз» 12.07.2019, 10:21

Норвегия показала затонувший «Комсомолец».

Норвежский институт морских исследований опубликовал официальные данные о недавнем осмотре затонувшей советской подводной лодки "Комсомолец", и некоторые образцы содержали концентрации радиоактивных веществ намного выше нормы, чем обычно в Норвежском море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Несколько образцов, взятых в и вокруг вентиляционного канала на аварийном участке подводной лодки, содержали гораздо более высокие уровни радиоактивного цезия.

Самый высокий уровень был в 800 000 раз больше, чем обычно. Уровень составлял 800 беккерелей на литр, тогда как нормальный уровень в Норвежском море - около 0.001 беккерелей. Однако другие образцы из того же канала не содержали повышенных значений.

"Мы взяли пробы воды из этого конкретного канала, потому что россияне документировали утечки здесь как в 1990-х, так и недавно в 2007 году. Поэтому мы не были удивлены тем, что здесь были высокие уровни", - сказала руководитель экспедиции Хильде Элизе Хельдаль.

Она также отметила, что, несмотря на то, что цифры звучат угрожающе, уровни не являются опасно высокими.

Хельдаль привела пример допустимых пределов для радиоактивного цезия в пищевых продуктах: "После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году норвежские власти установила этот лимит в 600 Бк/кг. Уровни, которые мы обнаружили, были явно выше, чем это нормально для океанов, но они не были очень высокими".

Она также рассказала, что в последние дни исследователи также взяли пробы воды на несколько метров выше субмарины.

"Мы не нашли никаких измеряемых уровней радиоактивного цезия, в отличие от образцов из вентиляционного канала", - добавил Джастин Гвин, исследователь Норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности (DSA).

Перед тем, как взять первый образец, который дал высокий показатель, исследователи заметили, что из вентканала поднимается "облако". "Облако" также наблюдалось из решетки вблизи, где исследователи также измерили высокие уровни.

Большой вопрос заключается в том, может ли эта "облако" быть связана с радиоактивностью, которую наблюдали исследователи внутри канала.

"Это очень драматично выглядит на видео, и это, безусловно, интересно, но мы действительно не знаем, что мы видим и почему это происходит. Это то, о чем мы хотим узнать больше", - сказал Гвин.

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" с повышенной глубиной погружения затонула 7 апреля 1989 после пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека.

Реактор подводной лодки заглушили, на момент аварии на борту были две торпеды с ядерным зарядом.