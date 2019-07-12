Приключения москвички в Витебске: ударила прихожанку в церкви, совершила массовое ДТП 12.07.2019, 10:55

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Россиянку передали медикам.

Вчера, 11 июля, в Витебске задержали женщину 1984 года рождения, жительницу Москвы. Женщина вела себя плохо: сначала почему-то ударила прихожанку в одной из церквей, затем совершила массовое ДТП на Московском проспекте.

О произошедшем сообщает onliner.by со ссылкой на Telegram-канал «Милиция Витебщины»: «11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно нанесла телесные повреждения местной прихожанке. После чего села в свою иномарку и совершила ДТП с участием 4 автомобилей. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобилям причинен материальный ущерб. В момент задержания сотрудниками ГАИ водитель вела себя неадекватно, поэтому для оказания помощи и оценки ее психического состояния она была передана медикам. По факту происшествия проводится проверка».

Информацию о задержании москвички журналистам подтвердили в правоохранительных органах.