Как учитель истории бросил школу и начал продавать сувениры с национальной символикой 12.07.2019, 18:40

Есть ли спрос на «Погоню» среди белорусов в регионах?

Учитель истории бросил работу в школе, которая ему очень нравилась, и открыл магазинчик товаров с белорусской символикой "Мроя"(Мечта). "Прожить на зарплату учителя в регионе и прокормить семью невозможно" - рассказывает Денис Медведев Сергею Тихановскому на канале "Страна Для Жизни".

Чтобы "выйти в ноль" по итогам месяца предпринимателю нужно продавать 100 футболок, что не всегда удается зимой. Подобные магазинчики с белорусскими товарами с символикой уже закрылись в некоторых областных центрах Беларуси, но Денис надеется, что его дело не умрет и белорусы будут покупать футболки и сувениры с "Погоней" и белорусской тематикой. В Гомеле наиболее популярны футболки с рысью, символом города, и "Погоней".

На вопрос: Не боится ли он торговать товарами с "Погоней", Денис ответил, что это миф и нет никаких проблем с этим. Сами покупатели часто переспрашивают и боятся покупать и носить одежду с символикой, хотя никакого запрещающего закона по этому вопросу нет.

Чтобы жить в Стране Для Жизни, Денис считает нужно платить людям достойную зарплату, не закрывать предприятия, а создавать рабочие места. Он считает, что необходимо изменить существующую систему в стране, во главе которой не стоит человек, как это должно быть.

Контакты магазина МРОЯ:

ВК: https://vk.com/mrojaaaa

FB: https://www.facebook.com/groups/mroja...

ок:https://ok.ru/mroyarechy

інстаграм:https://www.instagram.com/mrojaaaa/

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