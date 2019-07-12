В России прокомментировали намерение Беларуси поднять тариф на транзит нефти 2 12.07.2019, 21:15

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У российской стороны есть «компромиссное предложение».

Требования по повышению тарифа на транзит нефти из России через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена. Москва готова к переговорам о выравнивании тарифов, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак. 13 июля он проведет переговоры с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7%. — прим.). Не до такой степени. Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы и примем решение», — сказал Козак.

Отвечая на вопрос о том, какой тариф он считает справедливым, Козак заявил: «Минимальный — такой же, как в России».

Козак напомнил, что по контракту тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. «Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать», — сказал российский вице-премьер.

По его словам, 13 июля он проведет переговоры с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко.

Беларусь уведомила «Транснефть» о желании повысить с 1 августа 2019 года тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за ситуации с загрязненным сырьем в магистральном нефтепроводе «Дружба».