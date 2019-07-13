Министр образования: В магистратуре учиться необязательно 10 13.07.2019, 19:25

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Согласно новому законопроекту, отсрочка для учебы в магистратуре даваться не будет.

Министр обороны Андрей Равков и министр образования Игорь Карпенко посетили «военно-патриотический» лагерь в бригаде спецназа, сообщает nn.by.

Игорь Карпенко подчеркнул, что служба в армии - «не помеха получению образования».

В частности, по его словам, разрабатывается и документ, который позволит согласовать учебные занятия к службе в резерве - это важно для выпускников вузов, которые хотели бы продолжить учебу в магистратуре.

К тому же, подчеркнул министр образования, магистратура - необязательная степень образования, она для мотивированных людей.

«Выпускников этого года 56 тысяч, мест в магистратуре - всего три тысячи. Плюс возьмите какое-то количество девушек. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться нет оснований», - уверен Игорь Карпенко.

Напомним, что согласно новому законопроекту, отсрочка от магистратуры даваться не будет. Сначала нужно будет отслужить.