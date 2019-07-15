Видео с молниеносной черепахой стало хитом Сети 2 15.07.2019, 11:18

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Как животное, которое считается одним из самых медлительных на планете, может развивать такую скорость.

В Сети активно обсуждают короткий ролик, на котором черепаха бежит к водоему. Сначала животное очень медленно разворачивается, а после резко ускоряется и очень быстро добирается до воды, пишет tvzvezda.ru.

Пользователи недоумевают, как животное, которое считается одним из самых медлительных на планете, может развивать такую скорость. При этом невозможно точно сказать, не является ли ролик, ускоренной видеозаписью.

Однако многие, у кого в качестве домашних животных были черепахи, подтвердили их способность к быстрому перемещению.