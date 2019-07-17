СК: В деле о взрывах на салюте 3 июля есть еще двое подозреваемых 3 17.07.2019, 13:06

1,118

Фото: Николай Петров

Ранее NEXTA сообщал про задержание белорусских офицеров.

Следственный комитет Беларуси сообщил, что «еще два человека находятся в статусе подозреваемых» в деле о взрывах во время салюта 3 июля в Минске.

СК не комментирует, кто эти двое подозреваемых, передает «Радыё Свабода». Следователи просят очевидцев, которые снимали происшествие на видео, связаться с ними и представить материалы видеосъемки.

11 июля Telegram-канал Nexta сообщал со ссылкой на собственные источники, что появились еще двое подозреваемых из числа белорусских военнослужащих: капитан Последний был ответственен за заряжание салютных установок, а старший лейтенант Круглик с подчиненными «непосредственно подрезал не влезающие фейерверки перед запихиванием в мортиры». Но тогда следователи не подтверждали и не опровергали этого.

Утром 17 июля российское посольство сообщило, что по делу предъявили обвинение двум гражданам России. СК это позже подтвердил: обвинение россиянам предъявили по ч.2 арт.299 УК РБ, что предусматривает от 2 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что задержанные россияне - сотрудники российской фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверк для салюта.