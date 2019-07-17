Фотофакт: В Бобруйске задержанный на ходу выпал из милицейского УАЗика 17.07.2019, 14:23

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Необычное происшествие случилось вчера.

Житель города Бобруйска Могилёвского области вчера, 16 июля, стал первым человеком в истории Беларуси, которому удалось убежать от милиции, не приходя в сознание.

Как пишет сайт mogilev.online, блогер NEXTA сообщил о курьезном случае, который, будем надеяться, закончился благополучно для его главного участника.

Сильно пьяный житель Бобруйска на ходу вывалился через плохо закрытую заднюю дверь милицейского УАЗика типа «буханка». Мужчина был настолько пьян, что продолжил спать прямо на асфальте.

Милиционеры не уехали без «клиента»: они вовремя заметили потерю и загрузили мужчину обратно.