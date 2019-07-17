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Эксперты: Покупка Турцией С-400 будет иметь серьезные последствия

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  • 17.07.2019, 14:35
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США готовы принять ряд ответных мер.

Закупка Турцией первых компонентов российской зенитной ракетной системы С-400, предназначенной для отражения налетов с применением средств воздушного нападения, усилила напряженность в отношениях Турции с союзниками по НАТО, сообщает «Голос Америки».

В ответ на действия Анкары, Вашингтон заявил о возможности введения санкций, а также об аннулировании контракта на покупку Турцией американских истребителей F-35, которые Турция уже заказала, и прекращении ее участия в самой программе F-35, в рамках которой Турция также производит некоторые части для американского истребителя.

Как отмечают эксперты, главная проблема заключается в том, что С-400, по сути, разрабатывался и предназначен как система для уничтожения самолетов НАТО, поэтому принятие ее на вооружение странами-членами Альянса недопустимо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что он вынужден купить С-400 для защиты турецких границ, в частности от возможных воздушных атак со стороны Сирии, Ирака и Ирана, так как российская система ПРО является «самой мощной».

Турецкий президент призвал президента США не вводить санкции против Турции, а сам президент Трамп во время недавнего саммита «Большой двадцатки» в Японии говорил о понимании позиции Турции, так как предыдущая американская администрация не продавала Анкаре американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Согласно «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), администрация США должна выбрать не менее пяти из двенадцати возможных санкционных мер в отношении Турции. Однако то, к каким именно мерам и когда может прибегнуть администрация США остается неясным.

Как отмечают эксперты, покупка российских ЗРК С-400 ставит под вопрос надежность Турции как члена НАТО, наносит урон стратегическим отношениям между Турцией и США и ослабляет Североатлантический альянс.

Русская Служба «Голоса Америки» попросила ведущих экспертов по безопасности прокомментировать возникшую ситуацию и то, какие меры должны предпринять США.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне эксперт Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges, CEPA) отмечает, что совместное принятие на вооружение S-400 и F-35 невозможно, так как это предоставляет Москве возможность подорвать эффективность F-35, а также всей системы противоракетной обороны НАТО.

«S-400 несовместима с системами противоракетной обороны НАТО – это ведь не только одна пусковая установка, а целая сеть радаров и датчиков, которые должны быть интегрированы. Присутствие S-400 будет сродни проникновению вируса в наши системы, – отмечает генерал-лейтенант. – Во-вторых, у S-400 есть радары и датчики, которые могут быть настроены для идентификации работы F-35, и это может подорвать эффективность истребителя. Так что, эти две системы никак не могут находиться в одном месте».

Генерал Ходжес также не согласен с тем, что у президента Турции не было иного выбора, как купить С-400 для защиты турецких границ.

«Это неправда. Президенту Эрдогану неоднократно предлагали возможность купить американскую систему Patriot или французскую SAMP/T, – напоминает он. – Но Эрдоган каждый раз хотел полной передачи технологии. Это не является приемлемой бизнес-моделью. И я абсолютно уверен, что он не получит никакой передачи технологий и от россиян для S-400. Так что, я не думаю, что у него не было другого выбора».

Однако, как считает генерал-лейтенант, хотя Турция и должна будет нести ответственность за этот шаг, для США и союзников по НАТО Анкара остается важным стратегическим партнером, поэтому любые ответные меры альянса должны это учитывать.

«Нам нужно работать еще усерднее, чтобы не потерять Турцию в качестве важного союзника. Нам нужно подумать о развитии отношений “Турция-США 2.0”, – отмечает Бен Ходжес, добавив, что новые отношения должны включать признание «трудного соседства Турции», ее озабоченность по поводу вооружения курдов и уважать роль, которую Турция играет в регионе. – Я надеюсь, что санкции, которые должны быть наложены по закону, будут реализованы в контексте отношений “Турция-США 2.0”, и, привлекая Анкару к ответственности, мы не нанесем непоправимого ущерба нашим отношениям».

«Турция является союзником НАТО, но вряд ли ее поведение можно назвать союзническим, – говорит Брэдли Боуман, директор Центра военно-политических исследований вашингтонского Фонда защиты демократии (Bradley Bowman, Foundation for Defence of Democracies). – Трудно представить, что член Североатлантического альянса пойдет на закупку системы противовоздушной обороны у России, несущей главную военную угрозу альянсу. Это поднимает серьезные вопросы о приверженности Турции НАТО, дает России исключительную возможность скомпрометировать F-35, и подорвать авиационные возможности НАТО в целом».

Как отмечает эксперт, Россия вполне может передать информацию и Китаю, который также покупает российскую систему С-400.

«Турция должна быть полностью исключена из программы F-35, и в отношении нее США должны наложить соответствующие санкции. У Эрдогана был выбор, он его сделал, и теперь должны иметь место последствия, – отмечает Брэдли Боуман.

«Президент Трамп должен прислушиваться к экспертам Пентагона и законодателям отраслевых комитетов обеих партий на Капитолийском холме, а не к Эрдогану. И ситуация вокруг С-400 и F-35 требует тщательного внимания в ближайшие месяцы со стороны Конгресса», – добавляет эксперт, по словам которого решение Турции о покупке С-400 у Москвы «является одним из наиболее значительных стратегических событий последних лет», которое оказалось в пользу России.

«Путин рассматривает НАТО как главное препятствие для достижения своих целей, и он развил отношения с Анкарой, пытаясь подорвать единство и эффективность НАТО», – говорит Брэдли Боуман.

Как заявил президент Турции, полностью российские системы С-400 планируется развернуть в апреле 2020 года.


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