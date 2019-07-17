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Урсула фон дер Ляйен начала работу над новым составом Европейской комиссии

  • 17.07.2019, 15:50
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Это означает, что страны ЕС могут официально направлять списки своих кандидатов на должности еврокомиссаров.

Урсула фон дер Ляйен, после утверждения Европарламентом ее кандидатуры, начала работу над составом новой Европейской комиссии. Это означает, что страны ЕС могут официально направлять списки своих кандидатов на должности еврокомиссаров, передает «Радио Польша».

Пресс-секретарь правительства в Варшаве Петр Мюллер сообщил, что Польша уже определилась со своими кандидатами. При этом он отказался комментировать подготовленный список имен.

,i>«Сначала мы бы хотели обсудить вопросы, связанные с конкретными портфелями еврокомиссаров. Мы не скрываем, что нас больше всего интересуют экономические профили, а также профили, связанные со свободным рынком, конкуренцией и энергетикой. После утверждения Европарламентом кандидатуры новой главы ЕК у нас есть несколько дней, чтобы обсудить эти вопросы, но с рядом кандидатов правительство уже определилось», - сказал Петр Мюллер.

Новый состав Европейской комиссия начнет работу осенью, заменив нынешнюю команду во главе с Жаном-Клодом Юнкером.


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