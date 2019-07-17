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МВФ ухудшил прогноз по экономике России в третий раз подряд

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  • 17.07.2019, 17:42
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Россия не может ускорить экономику до темпов хотя бы сопоставимых с мировыми.

Международный валютный фонд снова ухудшил прогноз по экономике России, пишет finanz.ru.

В третий раз за последние девять месяцев экономисты МВФ понизили оценку роста российского ВВП на 2019 год: в октябре это было 1,8%, в январе - 1,6%, в мае - 1,4%, а последние расчеты фонда по итогам консультаций с российскими чиновниками составляют уже 1,2%.

Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем ждет глава МЭР Максим Орешкин, и почти втрое медленнее, чем растет мировая экономика (3,4%), догнать и перегнать которую правительство России планирует в ближайшие 6 лет.

Темпы роста в России оказываются ниже ожиданий: в первом квартале ВВП прибавил всего 0,5%. Сказалось снижение цен на нефть, от которых зависит около 60% экспортных доходов экономики, а также повышение НДС, ударившее по частному потреблению.

Инвестиции продолжают стагнировать, несмотря объявленные национальные проекты за 25 триллионов рублей: в прошлом году они увеличились на 0,8%, а в этом прибавят лишь 1%, прогнозирует МВФ.

Что касается инфраструктурных строек, то ускорить экономику до темпов хотя бы сопоставимых с мировыми они не смогут, считают в фонде. Планка роста на ближайшие 6 лет - это не более 1,8% в год.

В результате Россия продолжит терять долю в мировом ВВП даже по паритету покупательной способности, когда пересчет в доллары осуществляется по виртуальному курсу, а не биржевому.

Если в прошлом году на РФ приходилось 3,12% мировой экономики, то в этом уже - 3,07%. В следующем году доля упадет до 3,01%, еще через год до 2,96%, а к 2024-му - до 2,79%. В результате Россия не только не догонит Германию, но и пропустит вперед Индонезию, экономика которой растет на 5% в год и сможет увеличить долю в мировом ВВП с 2,59% до 2,86%.

Рост российской экономики упирается в санкции и структурные проблемы, для решения которых нужны не вливания из бюджета, а комплексные реформы: это в первую очередь недостатки госуправления, констатирует МВФ.

Кроме того, требуется укрепление банковской системы (где, по данным S&P, 16% активов являются проблемными), а также повышение эффективности инвестиций, отмечает фонд.


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