Биологи услышали шепот гладких китов 18.07.2019, 12:24

Фото: robdownunder / flickr.com

Ученые наблюдали за южными китами у побережья Западной Австралии.

Самки южных гладких китов шепчутся со своими детенышами, сообщается в Journal of Experimental Biology. Под водой они издают тихие звуки, которые не слышно уже за 200 метров. Исследователи предполагают, что так китам удается не привлекать к себе внимания косаток, которые охотятся на детенышей, пишет nplus1.ru.

Южные гладкие киты (Eubalaena australis) — единственный представитель семейства гладких китов, обитающий в Южном полушарии. Они встречаются в полярных и умеренных водах. Летом киты кормятся в полярных водах, предположительно у берегов Антарктиды, хотя встречаются и гораздо севернее. Их видели у берегов Аргентины в районе Буэнос-Айреса. Зимой киты мигрируют на север в неглубокие прибрежные воды Австралии, Южной Америки, Южной Африки, Мадагаскара и Новой Зеландии, где выводят и подращивают детенышей, или спариваются. В среднем раз в три года у самки появляется детеныш.

Как и у других гладких китов, у E.australis есть репертуар звуков. В частности, самки с детенышами общаются с помощью нескольких типов звуков: идущие вверх или вниз, пульсирующие, или звуки с постоянными или переменным тонами. Недавно зоологи из Орхусского университета обнаружили еще один тип вокализаций, которые используют самки и детеныши — шепот.

Ученые наблюдали за южными китами у побережья Западной Австралии, где самки выводят детенышей. Они надели на девять самок и их детенышей мультисенсорные устройства, оснащенные гидрофонами и звукозаписывающими устройствами. Метки, в среднем, держались по семь часов на самках и по 40 минут на китятах. По словам исследователей, детеныши очень активны, часто трутся о мать или перекатываются через нее, поэтому устройства на них держались недолго. Ученым удалось записать 63 часа китовых коммуникаций, а также проследить за их передвижениями. Помимо этого они померили силу окружающего шума.

Оказалось, что когда киты погружались в воду, они издавали тихие звуки силой 123–134 децибела (значение приведено относительно референтного уровня в один микропаскаль), которые затихали в пределах 200 метров. Киты шептались во время движения, а не когда отдыхали, и издавали эти звуки менее 10 раз в час, один раз за погружение. При этом они находились рядом друг с другом, на расстоянии длины тела (средняя длина самок — 15 метров). Так как животные были очень близко друг к другу, авторы не смогли определить, кто издавал шепчущие звуки, самки или детеныши.

Авторы предположили, что киты общаются таким образом, чтобы не привлекать внимания хищников, в частности плотоядных косаток. Этот тип косаток обитает в небольших стаях, передвигается на большие расстояния и охотится на морских млекопитающих: тюленей, дельфинов и китов (преимущественно детенышей). Чтобы обратить внимание на шепот гладких китов, косатки должны оказаться совсем рядом с ними, считают исследователи.

Гладкие киты не только издают отдельные вокализации, но и поют. Недавно биологи впервые записали пение редких японских китов, а до этого выяснили, что еще одни представители семейства, гренландские киты настолько часто меняют песенный «репертуар», что его можно сравнить с джазом.