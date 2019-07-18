Лукашенко предложил снять все вопросы о «союзном государстве» до конца года 19 18.07.2019, 15:24

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Диктатор предложил Путину «решить все проблемы» к 20-летию «союзного договора».

Лукашенко предложил снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию "союзного договора" в декабре 2019 года. Предложение прозвучало на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 18 июля в Санкт-Петербурге, информирует БелТА.

"В декабре 20 лет нашему "союзному договору". Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы", - сказал Лукашенко.

Накануне Лукашенко и Путин провели неформальную встречу, посетили Валаамский мужской монастырь на Ладожском озере.