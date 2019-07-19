О чем договорились Путин и Лукашенко? 6 19.07.2019, 9:33

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Обещания, которые прозвучали на «форуме регионов».

Отменить роуминг и подписать новую стратегию интеграции до конца года – пообещали представители Беларуси и России на VI Форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщает «Белсат».

О чем еще договариваются Москва и Минск?

Решение отменить роуминг Беларусь и Россия могут принять до 15 сентября – анонсировали спикер «совета республики» Михаил Мясникович и его российская коллега Валентина Матвиенко на Форуме регионов двух стран. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации России:

«Роуминг создавал дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан, таким образом ограничивал общение наших людей. А мы заинтересованы в том, чтобы наши люди как можно больше общались».

Развитию контактов было посвящено большинство секций Форума регионов. Представители России и Беларуси обсудили, как развивать туризм и расширять студенческие обмены, подготовили ряд контрактов. Михаил Мясникович, председатель «совета республики»:

«Будет заключено коммерческих контрактов (не протоколов о намерениях, а именно контрактов) на сумму не менее 550 миллионов долларов».

Обсуждали также, как формировать общее информационное пространство Беларуси и России.

Более актуальной проблемой Минск считает препятствия в торговле. Продукты некоторых белорусских производителей Россия по-прежнему не пускает на свой рынок. На это пожаловался на пленарном заседании Форума регионов председатель «совета республики» Михаил Мясникович.

Александр Попков, комиссия по региональной политике, «совет республики»:

«За последние годы в Российской Федерации использован один миллион тонн пальмового масла. Это факт. Сравните наш натуральный продукт и тот, который содержит эти элементы, – это само за себя говорит».

Взаимные претензии Лукашенко с Путиным обсуждают уже второй день – вчера в тиши Валаамского монастыря, а сегодня – в Петербурге. До декабря решить, в каком направлении интегрироваться, – предложил главе России Лукашенко:

«Пришли к такому моменту, что время не просто говорить, а принимать решения. От нас этого ждут не только журналисты и специалисты, но и обычные люди».

В декабре «союзном договору» исполняется 20 лет. По инициативе Кремля Беларусь и Россия уже полгода проводят его ревизию.

«Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках «союзного договора», что не сделано, по каким причинам, и выработать приемлемые для наших стран пути развития интеграции», – прокомментировал президент России Владимир Путин.

Компенсировать Беларуси налоговый маневр, дать скидку на газ и допустить белорусские продукты в Россию – без выполнения этих условий объединять политические и экономические системы Минск не хочет. А вот чего от Беларуси требуют руководители России – они официально не сообщают.

«Они стремятся реализовать договор о создании «союзного государства», подписанный в 1999 году. Это соглашение предусматривает создание единых наднациональных органов власти», – поясняет Валерий Карбалевич, политолог.

Если взаимопонимание не будет достигнуто, Россия прекратит экономические дотации Беларуси, а между Минском и Москвой вспыхнут нефтяные и газовые войны – предсказывает Валерий Карбалевич. Как отмечает политолог, отношения двух стран развиваются не так позитивно, как это следует из заявлений участников Форума регионов.