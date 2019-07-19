Как американец пытался в Беларуси взять авто напрокат 10 19.07.2019, 19:03

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Пять смешных зарисовок.

Даже непродолжительные поездки в другие страны порой позволяют раскрыть глаза на некоторые аспекты жизни в родной Беларуси. Еще больше взгляды меняются после того, как появляется опыт проживания за рубежом. Своими наблюдениями с abw.by поделился Андрей, который уехал из Беларуси в США около десяти лет назад, а во время недавнего посещения родной страны попытался взять автомобиль напрокат. Что из этого вышло - в отчасти смешном, во многом поучительном и немного грустном рассказе. Далее - от первого лица.

- В Беларуси мне было необходимо съездить в Мозырь, поэтому решил для этого арендовать автомобиль. Представлял себе это так: прихожу в офис, читаю контракт, смотрю на машины. Обычная, казалось бы, практика. На деле все оказалось совершенно по-другому.

Компания №1

- Приезжаем по адресу, указанному на сайте. В каком-то подозрительном офисе сидит женщина. На вопрос об аренде машин сообщает, что ничего не знает и вообще она бухгалтер. Хотите арендовать автомобиль? Звоните по телефону. Иначе никак. Едем дальше.

Компания №2

- Нашли классный сайт. Вроде бы все хорошо. Поехали по указанному адресу, а там автосалон. Ходим-ходим, ничего найти не можем. Увидели какую-то женщину, которая курила, сидя на бордюре. Решили спросить у нее про аренду авто. Дальше - немое кино. Вместо ответа на вопрос об аренде женщина молча встает и идет. "Наверное, нам за ней", - подумали мы.

На полпути понимаем, что женщина просто идет к мусорке. Глупо, да? После этого все-таки попадаем вместе с ней в какую-то будку. Женщина по телефону что-то пытается выяснить про аренду, попутно решая какие-то свои вопросы. После десяти минут разговора просто молча идет заниматься какими-то документами. Мы также молча выходим. Что это было?

Компания №3

- Поехали по адресу третьей фирмы, у которой вроде бы и сайт классный, и отзывы хорошие, и машин в прокате много. Приезжаем в частный сектор. Находим какой-то гараж с вывеской "Прокат авто", а рядом сгоревшая хата. Гараж, естественно, закрыт, поэтому звоним по телефону. По телефону тоже все солидно: автоответчик просит подождать соединения с оператором. Но что-то не срастается - и все тот же автоответчик обещает, что нам перезвонят. Решили звонка не ждать, нам пора ехать дальше. Но не перезвонили и в дальнейшем…

Компания №4

- Позвонил в еще одну фирму. Отзывы классные. Из телефонного разговора создалось ощущение, что парень, ответивший на звонок, только что проснулся. Зря разбудили: опять надо ехать непонятно куда и прямо на капоте заполнять договор. Не то…

Компания №5

- Уже ничего не хочется, но нужно сделать еще одну попытку. Приходим по адресу: ура, есть офис и стоянка! Начинаем оформлять KIA Rio 2012 года. Стоимость что-то около 70 рублей за сутки. При этом еще нужен залог 100 рублей. В отзывах о залоге уже кто-то предупреждал, что с его возвратом могут возникнуть проблемы. Но нам везет: залог взять забывают, хотя в договоре он прописан.

Наконец-то можно ехать. Но вот беда: при нажатии на тормоз машина еще метр катится, причем это сопровождается скрежетом. Возвращаюсь в офис и сообщаю о проблеме. Менеджер до последнего не верит или делает вид, что не верит, и пробует резко оттормозиться сам - вроде бы тормоза работают. Но все равно что-то не то. Просим другую машину.

Ею оказывается KIA Rio уже 2017 года. Цена за аренду выше, но никто доплатить не просит. Замечаю под машиной пятно на дороге, явно свежее. Но мне упорно доказывают, что это от другого автомобиля. На всякий случай проверяем уровень масла и, наконец, уезжаем в Мозырь. За три дня аренды нашел время и специально удостоверился в течи масла: сначала подложил под автомобиль газетку, а затем еще и в гараже на яме воочию в этом убедился. Уровень масла проверял все время. Выходит, за машинами вообще не следят, лишь бы свои деньги отработала?

Приезжаю сдавать авто и еще раз сообщаю менеджеру о течи масла. "Кондиционер течет", - тут же находится объяснение. Как хотите… Вдруг выясняется еще один нюанс: автомобиль необходимо возвращать либо после мойки, либо эту самую мойку оплатить отдельно. Я еще понимаю правило про заправку, когда необходимо возвращать машину с полным баком. Но с мойкой - это за гранью.

Самое интересное происходит, когда дело касается возврата залога. Менеджер из своего кошелька отдает "залог" 100 рублей, сетуя, что деньги, которые обычно хранятся с договором, куда-то пропали. Честно возвращаем залог, потому как мы его и не давали. Нас долго не понимают: "Мы даем вам 100, потом вы нам 100?.."

Послесловие

На мытарства с поиском аренды авто пришлось потратить целый день. Теперь я уже понимаю, как работает эта сфера в Беларуси и что многие фирмы по автопрокату являются просто посредниками между клиентами и владельцами автомобилей. Но почему хотя бы не разделять юридическую и фактическую информацию на сайтах? Почему из менеджеров все приходится "вытягивать"? Почему можно ждать звонка, но так никогда и не дождаться?

К слову, была попытка взять автомобиль напрокат и в международной компании, филиал которой есть в Беларуси. После резервирования авто на сайте уже в офисе выяснилось, что машины за 120 долларов нет, зато есть авто классом выше за 300 евро. Но просто так его не возьмешь: надо сразу оплачивать залог с кредитной карты. В Америке и Европе залогом является сама кредитная карта, хотя вроде бы компания одна.

В итоге на случай будущих визитов в Беларусь я подсчитал, что лучше воспользоваться каршерингом. Ясно, что тарифы у всех разные и днем в спальном районе машину найти не так уж просто. Но я нашел выход: можно зарегистрироваться у всех операторов и выбирать уже по факту. Сделал табличку в Exel, куда вбил все тарифы. Вводишь сутки/расстояние/время, получаешь данные по оплате - выбираешь, на чем ехать. В итоге условия в финансовом плане будут не сильно отличаться от классической аренды авто, в то время как все остальные вопросы можно решить куда проще и быстрее.