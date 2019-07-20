Лукашенко пришел на встречу с Путиным с «пуленепробиваемым» зонтом 15 20.07.2019, 13:46

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Что необычного у зонтика, с которым диктатор засветился в России?

Читатель «Салiдарнасцi» обратил вниманип, что зонт, под которым Александр Лукашенко прятался от дождя в аэропорту Санкт-Петербурга по пути к вертолету, доставившему его на Валаам, был кевларовый — так называемый «пуленепробиваемый».

Эксперты называют такие аксессуары «зонтами особого назначения», «неубиваемыми». Модели сделаны из кевлара, а некоторые детали каркаса – из сверхпрочного титана. Такой зонт, как минимум, легко защитит от удара ножом, камня или палки.