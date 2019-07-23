Бронезонтик для интегратора 13 Владимир Халип

23.07.2019, 9:49

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Безмятежные наступают времена.

Очередной всплеск «углубленной интеграции», которая казалась неизбежной, катастрофических последствий не имел. Аншлюс на этот раз не состоялся. И на сколько там процентов согласованы встречные планы двустороннего порыва к единению, уже не актуально. Самоуверенный режим взял продолжительный тайм-аут. До 8 декабря этого непредсказуемого года.

Одним словом, отбой. И какая благостная сразу наступила тишина! Мир. Покой. Время летних отпусков. Никаких ультиматумов, а тем более, зеленых человечков. И непонятно даже, с чего это некоторые граждане встревожились вдруг? Ведь обещал правитель, что на далеком Валааме ничего тайного обсуждать не будут. И на наш суверенитет никто не посягает. Просто у двух лидеров – профессионального чекиста и колхозного пропагандиста – возникло вдруг неодолимое желание «углубленно» помолиться. А где же еще этот высокий замысел исполнить, если не на Валааме?

Сопровождающим журналистам правитель позволил даже зафиксировать его обращение к Путину, чтобы и широкая публика могла понять, что подвигло их направиться именно туда, на простор большого озера. И напрасно всякие недоброжелатели злословили по поводу столь экстравагантного замысла богомольцев нового призыва. Объяснение сути высочайшего порыва поступило своевременно и сомнений не вызвало. Все четко и ясно, как на духу.

«Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там – нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руки и показывал, зная дотошно все эти места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам – белорусам – продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях».

Каков масштаб государственной мысли! Едва ступил на тот далекий остров, как сразу осенило: здесь наши корни. А значит, всех белорусов следует направить именно сюда без промедления. Как в известном фильме «Ширли-мырли», когда обычных граждан закинули вдруг на Канары на два года. И не столь важно, что уникальный алмаз, позволяющий жить долго на халяву, даже под предводительством мудрого вождя пока что не нашли. Просто наступило время искать свои корни. И какие тут могут быть вопросы, если так решил правитель.

Двадцать пять лет подряд трудился он упрямо, создавая свой колхозный миф. Будто бы в трудную минуту по воле неких высших сил пришел к белорусам «зеленый парнишка-президент». Добрый и заботливый. Хитрый-прехитрый. Чтобы отвести страну от пропасти. Всех обладателей запасов газа и нефти ловко объегорить. И создать для простого человека уникальную «страну для жизни». Так родилась известная программа «нефть и газ в обмен на поцелуи».

Он считал себя тогда исключением и даже не догадывался, что вокруг стратегических запасов этого сырья давно уже толпятся бесподобные умельцы. Кремлевско-лубянский клан почти мгновенно разгадал все его наивные уловки. И охотно включился в затеянную им провинциальную игру в один окоп и славянское братство. Для них эта игра была беспроигрышной и сулила немалые выгоды. А в конечном счете – почти безболезненный прорыв России далеко на Запад.

А он был уверен, что вместе с Путиным восстановит бесславно рухнувший совок. В его помпезном варианте. А многократно повторенная легенда про общие корни и один окоп откроет доступ к нефти, газу и российским рынкам. И вдруг – облом. Налоговый маневр. Грязная нефть в нефтепроводе «Дружба». Медведев оглашает условия «углубленной интеграции. А ехидное эхо повторяет это в кратком варианте: хенде хох! Как же так?..

Нынешний бурный порыв к «углубленной интеграции» иссяк и канул в Лету. От него осталась только чиновничья суета, смутные предчувствия и ключевое слово «Валаам». О поисках корней и прочих устремлениях через день-другой забудет даже сам искатель. И только бесчисленные видеосюжеты будут напоминать о жестком прессинге в лубочном обрамлении. Какие трогательные кадры братской дружбы двух союзников! Иногда забавные. Но чаще суровые, почти монументальные.

Вот ловко схваченный оператором исторический момент: правитель на каменистом берегу. Хмурые сосны. Одинокая скамья. И неподвижный взгляд правителя, устремленный в неведомую даль. Что ему привиделось в тот безрадостный момент? Будущий декабрь с полным корытом интеграционной нефти? Или одинокий, строго охраняемый домик персонального пенсионера где-то под Ростовом?

А вот картинка сосем иного рода – он же под зонтом. Каким-то странным, огромным непомерно. Вокруг соратники, встречающие или провожающие лица и все, кто изловчился втиснуться в тот кадр. Легкомысленный дождик не сообразил, кто там внизу, и начал барабанить по тугому куполу зонта, изготовленного из какого-то неведомого материала. Социальные сети вздрогнули и затрепетали: да это же кевлар! Тот самый, который идет обычно на бронежилеты. И пошли развеселые комменты: а что бы это значило?

Странное, однако, любопытство! Если уже возникла острая необходимость замены бронированного лимузина на более надежный вариант, то почему же не заменить заодно и зонтик? Вполне возможно, что в кругах определенных не забыт еще злополучный помидор, прилетевший из уличной толпы, заблокированной спецназом на столичных тротуарах. В тот день «зеленый парнишка-президент» решил порадовать электорат персональным лыжероллерным пробегом по главному проспекту.

Как бы там ни было, но первый после брестского ультиматума этап «углубленной интеграции» завершен. Счет пока ноль-ноль. Но до судьбоносного декабря еще немало времени. И на фронтах братской интеграции наступает сонное затишье. Конечно, возможны случайные нервные срывы. Но общим фоном будет долгое болотное спокойствие.

Однако расслабляться не стоит. Команда кремлевско-лубянских профессионалов едва ли согласится на ничью. Не для того затевали эту замысловатую игру. В декабре они вернутся. Не исключено, что к двадцатилетнему юбилею «союзного государства» не только отшлифуют все свои дорожные карты, но и придумают что-то новое. Вполне возможно, очередной бескомпромиссный ультиматум. Интеграция с таким соседом – игра непредсказуемая и до крайности опасная. Кевларовый зонтик тут едва ли поможет.

Будем ждать и молчать?

Владимир Халип, специально для Charter97.org