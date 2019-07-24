В Беларуси появилась новая климатическая зона 1 24.07.2019, 22:55

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Южная часть Бреста, Малорита – это уже степная зона.

Об этом говорит хотя бы то, что в последние годы у нас полностью уютно чувствуют себя… тарантулы. Зато некоторым местным животным и растениям климатические изменения не нравятся. Из-за роста температуры у нас, да и на всей планете, исчезают многие представители флоры и фауны – природа не успевает адаптироваться к климатическим изменениям, пишет «Белсат».

Встретить тарантула при входе в дом – чудо для белоруса. Кое-где на юге страны эти пауки уже прижились. Встретить можно также богомола, орла…

«Южная часть Бреста, Малорита – это уже степная зона. У нас этой зоны никогда не было. То есть на нас наступает степь – за счет более сухого климата. И соответственно те виды, которые там селились, частично откочевывают на север, а их место заполняется другими видами», – рассказывает Виталий Семенченко, научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам.

Чайки и белые цапли прилетели, но орел маркут, белая куропатка, черноклювая гагара – северные виды, и в стране их остались единицы, говорит Александр Винчевский, «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

«Потепление климата влияет на зимовки многих птиц. Перелетным птицам теперь легче найти добычу зимой, особенно насекомых (наибольшая проблема для наших птиц). Каждой зимой регистрируют новые виды, остающиеся остаются на зимовку».

Эти процессы исследуют ученые и экологи каждой страны. Журнал «Nature» опубликовал выводы анализа 71 исследования, которые показывают – климатические изменения на нашей планете происходят настолько быстро, что живая природа не успевает мигрировать. К примеру, в южных районах Беларуси в последние 10 лет средняя температура выросла на 0,5 ° С: до -4,5 ° C в январе и + 17 ° C в июле.

«Зеленый портал» и специалисты Национальной академии наук составили список растений, которые в новом климате не выдержат и 10 лет. Среди них еловые леса, которые считают легкими Беларуси. Мелеют реки и «цветут» озера.

«Высокие температуры приводят к тому, что развиваются сине-зеленые водоросли. Потом они отмирают, падают на дно и вызывают явление, которое называется «летние поморы рыб», – говорит Виталий Семенченко.

Засуха наступает на земли многих стран мира, что влияет на удорожание всемирно любимых напитков и сладостей, таких как арахис, нут, авокадо, вино, кофе и… шоколад.