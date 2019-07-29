Названы самые надежные подержанные авто 29.07.2019, 22:21

От двухгодок до десятилеток.

Рейтинг надежности TÜV Report, подготовленный немецкими экспертами, определил самые надежные автомобили возрастом 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет.

Исследование было подготовлено на базе данных по 9 миллионам машин. Помимо процента существенных поломок авторы рейтинга указали "адекватный" пробег для каждой модели, попавшей в список, исходя из срока ее эксплуатации, передает interfax.by.

Возраст 2-3 года

Porsche 911: пробег - 26 тыс. км, процент поломок - 2,5%.

Mercedes B-класса: 39 тыс. км, 2,6%.

Mercedes GLK-класса: 50 тыс. км, 2,6%.

Mercedes SLK-класса: 29 тыс. км, 2,8%.

Audi Q3: 44 тыс. км, 2,9%.

Mercedes E-класса в кузове купе: 39 тыс. км, 2,9%.

Hyundai i20: 33 тыс. км, 3%.

Mercedes C-класса: 58 тыс. км, 3%.

Mercedes A-класса: 41 тыс. км, 3,2%.

Audi A4 и Audi A5: 68 тыс. км, 3,3%.

Возраст 4-5 лет

Porsche 911: 40 тыс. км, 3,6%.

Mercedes B-класса: 57 тыс. км, 4,9%.

Audi Q5: 84 тыс. км, 5%.

Renault Captur: 44 тыс. км, 5,3%.

Audi TT: 53 тыс. км, 5,5%.

Opel Mokka: 58 тыс. км, 5,6%.

Mazda 2: 46 тыс. км, 5,8%.

Honda CR-V: 64 тыс. км, 5,9%.

Mercedes GLK-класса: 75 тыс. км, 5,9%.

Mercedes A-класса: 59 тыс. км, 6%.