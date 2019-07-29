Названы самые надежные подержанные авто
- 29.07.2019, 22:21
От двухгодок до десятилеток.
Рейтинг надежности TÜV Report, подготовленный немецкими экспертами, определил самые надежные автомобили возрастом 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет.
Исследование было подготовлено на базе данных по 9 миллионам машин. Помимо процента существенных поломок авторы рейтинга указали "адекватный" пробег для каждой модели, попавшей в список, исходя из срока ее эксплуатации, передает interfax.by.
Возраст 2-3 года
Porsche 911: пробег - 26 тыс. км, процент поломок - 2,5%.
Mercedes B-класса: 39 тыс. км, 2,6%.
Mercedes GLK-класса: 50 тыс. км, 2,6%.
Mercedes SLK-класса: 29 тыс. км, 2,8%.
Audi Q3: 44 тыс. км, 2,9%.
Mercedes E-класса в кузове купе: 39 тыс. км, 2,9%.
Hyundai i20: 33 тыс. км, 3%.
Mercedes C-класса: 58 тыс. км, 3%.
Mercedes A-класса: 41 тыс. км, 3,2%.
Audi A4 и Audi A5: 68 тыс. км, 3,3%.
Возраст 4-5 лет
Porsche 911: 40 тыс. км, 3,6%.
Mercedes B-класса: 57 тыс. км, 4,9%.
Audi Q5: 84 тыс. км, 5%.
Renault Captur: 44 тыс. км, 5,3%.
Audi TT: 53 тыс. км, 5,5%.
Opel Mokka: 58 тыс. км, 5,6%.
Mazda 2: 46 тыс. км, 5,8%.
Honda CR-V: 64 тыс. км, 5,9%.
Mercedes GLK-класса: 75 тыс. км, 5,9%.
Mercedes A-класса: 59 тыс. км, 6%.