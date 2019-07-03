Российские тяжелые бомбардировщики и «Искандеры» в Минске 13 3.07.2019, 22:47

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Фото: «Радыё Свабода»

«Гарант независимости», диктатор Лукашенко, был очень рад их появлению на военном параде.

Участие в параде 3 Июля в Минске рекордно большого числа российских самолетов, в том числе суперсовременных истребителей и стратегических бомбардировщиков, — это несомненный сигнал, пишет nn.by.

Как и проезд «Искандеров», которые, как мы помним, не стоит смешить.

Москва этими самолетами и ракетами посылает недвусмысленный сигнал западным соседям Беларуси. Но и для белорусов такой парад — повод задуматься. Много ли вы найдете столиц, в центре которых на 3 июля пролетает и проезжает техника соседнего государства, намного мощнее вооружений армии твоей страны?