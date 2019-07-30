Белый дом подтвердил визит Трампа в Польшу 1 30.07.2019, 21:54

Визит президента США начнется 31 августа.

Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение Анджея Дуды посетить Польшу. «Визит американского президента начнется 31 августа», - сообщил министр в Канцелярии президента Войцех Колярский, передает «Радио Польша».

«Президент США прибудет с визитом в Польшу. Дональд Трамп прилетит 31 августа и пробудет в Варшаве до 2 сентября. В ходе этого визита он примет участие в главных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Это будет уже 9-я встреча президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом», - сказал Войцех Колярский.

Детали визита Дональда Трампа в Варшаву все еще согласовываются. В ближайшее время их представит Белый дом.