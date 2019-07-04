ЧП во время салюта 3 июля в Минске: есть погибшие 28 4.07.2019, 0:17

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Фотo: Tut.by

(обновляется) Прогремели несколько сильных взрывов.

Во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Во время салюта прогремели два сильных взрыва прямо на земле, с грибовидным дымом».

«Что-то произошло с главной установкой на озере: один заряд разорвался прямо на земле - полетели стекла»

«На Комсомольском взорвались две установки или два залпа на старте. В спорткомплексе «Динамо» повылетали стекла», - пишут минчане.

Еще одна свидетельница, которая находилась в районе стелы «Минск - город-герой», сообщила, что примерно на третьей минуте салюта послышалось два мощных взрыва. Затем залпы у стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Блогер NEXTA в телеграм-канале сообщил:

«Одна из ракет праздничного салюта полетела не так, как планировалось, и её осколок попал женщине в голову.

Фотo: Tut.by

Также передают, что несколько ракет салюта ранее взорвались ещё до взлёта, сейчас это место (у спорткомплекса "Динамо") оцеплено».

С салютом у Стелы какая-то фигня произошла. Стрелял низко очень + в один момент оч сильно бахнул, но ничего не произошло. pic.twitter.com/4Ghvled8fW — Maxim Pushkin (@mc_maxim) July 3, 2019

Как сообщает «Радыё Свабода», в Минске слишком низко взорвались несколько залпов салюта, есть пострадавшие.

Осколками ранило взрослую женщину, ее забрала скорая помощь. Также ребенок ранен в руку. Выбило стекла в зданиях в разных частях города. Кроме того, сообщают, что после парада танк «чуть не влетел в пешеходов».

В центре города слышали по крайней мере два чрезвычайно громких взрыва, видели дым над землей. Одна пострадавшая скончалась.

Что говорят очевидцы

О происшествии «Свободе» рассказал очевидец:

«Рванул салют. И осколки полетели в разные стороны. Женщине горло перерезало, артерию, кровищи - ужас, - рассказывает он. - Я видел, как ее в скорую несли. Пожилая женщина. Наверное, бабушка. Ребенка тоже зацепило по руке. Маленький ребенок, лет пять. Скорая приехала мгновенно».

Еще несколько человек, говорит он, также увезли на скорой. По словам свидетелей, 3-4 взрыва пролетели низко над землей, летели какие-то осколки.

«Был непонятный взрыв, - рассказала еще одна очевидица. - Мы с мужем сказали, что-то не так у военных. А за спиной закричала женщина, и рядом с ней женщина в крови упала. Скорее всего, ее мать. Скорой не было минут семь. Из воды поднялся спасатель, зажали горло женщине, было много крови».

По словам женщины, это произошло около моста через Свислочь, что недалеко от здания клуба «Динамо» на улице Даумана.

Снова дрифтовал танк

После парада один из танков едва не влетел в пешеходов на тротуаре. О пострадавших не сообщается. Подобное происшествие - «дрифт» танка - было на репетиции парада 25 июня 2017 года, тогда не сообщалось о пострадавших.

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Тем временем подключились специалисты, которые объяснили, что же за осколки прилетели в некоторых зрителей салюта 3 июля.

- На фото не часть боевого заряда, - рассказал телеграм-каналу NEXTA эксперт. - Это часть мортиры (направляющей трубы) для фейерверка. Значит, как минимум, один разрыв произошел внутри. Такое возможно по двум причинам: либо превышено положенное количество пороха, либо крышка трубы слишком сильно завальцована. В любом случае, превращение праздничного салюта в кровавое побоище - это слишком.

Фото:RFL/RL

Погибла женщина 64 лет

Ранее опубликованная предварительная информация официально подтвердилась: для одной из зрительниц "кровавого салюта" на шоу 3 июля это мероприятие стало последним в её жизни - она скончалась во время оказания медицинской помощи. Предварительный диагноз - "оскольчатое ранение шеи, разрыв сонной артерии, острая кровопотеря". Женщине было 64 года, пишет блогер NEXTA.

На место ЧП прибыл также министр внутренних дел.

Жертв 3 июля могло быть гораздо больше, отмечает блогер. В военном городке Уручье также запускали фейерверки, один из которых взорвался, не отрываясь от земли, примерно на 3-й или 4-й минуте.

Зрителей там было много, и стояли они близко. Но от разлетевшихся осколков их спасли боксы, находившиеся на территории воинской части между ними и салютной установкой.

К счастью, у военных, отвечавших за запуск салюта в Уручье, хватило ума тут же это прекратить. Иначе всё могло бы быть намного более печально. Ущерб только материальный, и он сейчас уточняется.

Как ни крути, это первый "день Независимости", когда Лукашенко не только рассказал в своей речи об ужасах войны, но и показал их.