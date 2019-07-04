Как выглядит место взрывов салютов на 3 июля: фото с дрона

Как выглядит место взрывов салютов на 3 июля: фото с дрона13
- 4.07.2019, 13:33
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Разрушенные мортиры продолжают наxодиться на месте ЧП.
Поздно вечером 3 июля на побережье Свислочи в Минске произошла трагедия. Во время запуска праздничного салюта в парке Победы у стелы «Минск - город-герой», где накануне прошел парад ко «дню независимости», четыре снаряда разорвались, были разрушены салютные установки, осколки полетели в сторону людей, сообщает «Радыё Свабода».
В результате происшествия 10 человек были ранены, одна женщина погибла на месте, несмотря на попытки медиков помочь ей. Кроме этого, выбиты стекла в зданиях в разных частях города.
На месте событий все еще работают следователи, салютные установки пока не убрали.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 арт.463 УК РБ - «нарушение правил обращения с веществами повышенной опасности».
Минобороны сообщило, что взрывы произошли в трех из шести мест Минска, где проходили салюты. Установлено, что взорвались изделия одного калибра. По данным ведомства, причиной взрывов вероятно стали некачественные заряды.
Известно, что заряды, которые использовали во время салюта 3 июля, сделанный в России. Их поставляет компания «Пиро-Росс». По словам представителя компании, они поставили в Минск заряды из партии 2017 года. Представители компании уже находятся в Минске.
Пресс-секретарь Минобороны Беларуси Владимир Макаров сказал «Радыё Свабода», что военные во время взрывов установок на салюте не пострадали.