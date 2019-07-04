Как выглядит место взрывов салютов на 3 июля: фото с дрона 13 4.07.2019, 13:33

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Фото: svaboda.org

Разрушенные мортиры продолжают наxодиться на месте ЧП.

Поздно вечером 3 июля на побережье Свислочи в Минске произошла трагедия. Во время запуска праздничного салюта в парке Победы у стелы «Минск - город-герой», где накануне прошел парад ко «дню независимости», четыре снаряда разорвались, были разрушены салютные установки, осколки полетели в сторону людей, сообщает «Радыё Свабода».

Парк Победы. Салютные установки, которая была ближе к дамбе

В результате происшествия 10 человек были ранены, одна женщина погибла на месте, несмотря на попытки медиков помочь ей. Кроме этого, выбиты стекла в зданиях в разных частях города.

Общий вид площадки, откуда запускали салют. Красным обозначены места, где стоят машины, которые взорвались

Красным обозначены салютные установки, которые взорвались, зеленым – целые

На месте событий все еще работают следователи, салютные установки пока не убрали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 арт.463 УК РБ - «нарушение правил обращения с веществами повышенной опасности».

Спорткомплекс «Динамо», в нем в результате взрыва выбило стекла. На площадке у реки находились зрители. Там же стояла женщина, в которую попал осколок снаряда, женщина погибла

Минобороны сообщило, что взрывы произошли в трех из шести мест Минска, где проходили салюты. Установлено, что взорвались изделия одного калибра. По данным ведомства, причиной взрывов вероятно стали некачественные заряды.

Парк Победы. Салютные установки, которые стояли ближе к Острову птиц

Известно, что заряды, которые использовали во время салюта 3 июля, сделанный в России. Их поставляет компания «Пиро-Росс». По словам представителя компании, они поставили в Минск заряды из партии 2017 года. Представители компании уже находятся в Минске.

В парке Победы

Пресс-секретарь Минобороны Беларуси Владимир Макаров сказал «Радыё Свабода», что военные во время взрывов установок на салюте не пострадали.