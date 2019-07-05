Фотофакт: Во время салюта в комплексе «Динамо» выбило 51 оконное стекло

Фотофакт: Во время салюта в комплексе «Динамо» выбило 51 оконное стекло9
- 5.07.2019, 8:28
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Книжную ярмарку, которая должна была пройти здесь 6 июля, отменили.
Во время взрыва салюта в Минске 3 июля сильно пострадал спортивный комплекс «Динамо». Это площадка на побережье Свислочи, где регулярно проходят книжные ярмарки. Ударной волной от взрыва салюта в комплексе повредила 51 стекло, сообщает «Белсат».
Всего выбило 22 большие окна и 29 малых. Заместитель председателя комплекса Сергей Сулима оценивает потери в 25 тысяч долларов. Также от взрывной волны внутри комплекса попадали и разбились светильники.
Кроме того, директор ЖЭСа № 2 в Минске Олег Курчевский сообщил, что в жилом доме на Червякова, 4 взрывной волной выбило 10 окон в четырех квартирах.
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Так выглядели поврежденные окна в ночь с 3 на 4 июля.
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А это вид днем 4 июля. Первым зданием на пути взрывной волны был крытый манеж спортивного комплекса «Динамо».
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В нем разбилась 51 оконное стекло.
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Убытков - на 25 тысяч долларов.
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В доме на улице Червякова, 4, меняют разбитые взрывной волной стекла.
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На месте, где от осколка погибла женщина, кто-то положил скромные цветы.