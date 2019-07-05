закрыть
5 июля 2019, пятница, 10:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Во время салюта в комплексе «Динамо» выбило 51 оконное стекло

9
  • 5.07.2019, 8:28
  • 2,327

Книжную ярмарку, которая должна была пройти здесь 6 июля, отменили.

Во время взрыва салюта в Минске 3 июля сильно пострадал спортивный комплекс «Динамо». Это площадка на побережье Свислочи, где регулярно проходят книжные ярмарки. Ударной волной от взрыва салюта в комплексе повредила 51 стекло, сообщает «Белсат».

Всего выбило 22 большие окна и 29 малых. Заместитель председателя комплекса Сергей Сулима оценивает потери в 25 тысяч долларов. Также от взрывной волны внутри комплекса попадали и разбились светильники.

Кроме того, директор ЖЭСа № 2 в Минске Олег Курчевский сообщил, что в жилом доме на Червякова, 4 взрывной волной выбило 10 окон в четырех квартирах.

1

Так выглядели поврежденные окна в ночь с 3 на 4 июля.

2

3

А это вид днем 4 июля. Первым зданием на пути взрывной волны был крытый манеж спортивного комплекса «Динамо».

4

В нем разбилась 51 оконное стекло.

5

6

7

Убытков - на 25 тысяч долларов.

8

9

В доме на улице Червякова, 4, меняют разбитые взрывной волной стекла.

10

На месте, где от осколка погибла женщина, кто-то положил скромные цветы.


популярное за неделю

Мнение

Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев