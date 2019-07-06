В июне в США было создано 224 тысячи рабочих мест 1 6.07.2019, 8:41

Это превзошло прогнозы экономистов.

Министерство труда США сообщило, что в июне в стране было создано 224 тыс рабочих мест. Этот результат значительно превысил прогнозы экономистов, передает «Голос Америки».

В мае этот показатель составил, по уточненным данным, 72 тыс рабочих мест. Считается, что здоровым уровнем найма считается показатель от 100 тыс и выше.

Уровень безработицы в США вырос на один процентный пункт и составил 3,7%.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США понизить учетную ставку, чтобы стимулировать темпы роста экономики.

В пятницу на биржах США произошло снижение котировок: трейдеры рассчитывали, что ФРС снизит учетную ставку на 0,5%, однако неожиданный рост темпов создания рабочих мест уменьшил шансы на то, что Федеральная резервная система сделает этот шаг.