Что на самом деле случилось с «Лошариком»? 6.07.2019, 8:59

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Фото: AP

Руководство России продолжает жить в далеком прошлом, словно ржавые роботы.

Вечером 1 июля произошло ЧП с жертвами на подводной лодке "Лошарик", о чем Министерство обороны РФ сообщило вчера, 2 июля. По официальной версии властей — лодка занималась якобы "изучением природного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России". По официальной версии — на подводной лодке погибло 14 человек, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

При этом сам состав экипажа очень странный — из 14 погибших 7 человек были капитанами первого ранга, среди которых двое были героями России. Российские власти хотя уверить мировое сообщество, что состав "исследовательских экспедиций" выглядит именно так) Прямо представляю себе Жака Ива Кусто, который смотрит в иллюминатор в окружении дюжины адмиралов с орденами и эполетами. Думаю, что реальная причина крушения лодки "Лошарик" — совсем в другом, но никакой правды вы не дождетесь, а про само происшествие все забудут уже через неделю — как забыли про взрыв в Магнитогорске и "хлопок" в Дзержинске.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что на самом деле случилось с подводной лодкой "Лошарик".

Что из себя представляет подводная лодка "Лошарик"

Подводная лодка АС-12, которая известна также как "Лошарик" — сверхсекретная российская атомная подводная лодка, не несущая вооружения и способная погружаться на глубину в 6000 метров. Судя по всему, шутливое название для лодки было выбрано точно как в фильме "Особенности национальной рыбалки" — чтобы запутать "вероятного противника". Аппарат впервые был спущен на воду в 2003 году, вооружения у лодки нет.

Спуск на воду "Лошарика" проходил в "лучших советских традициях" — это происходило ночью, тайно — чтобы американцы так сказать со спутника не увидели, сколько и каких подводных лодок есть у СССР. К 2003-му году СССР давно перестал существовать, но видимо в головах разработчиков диверсионной лодки он продолжает существовать до сих пор.

Назначение "Лошарика" долгое время было тайной, однако в 2015 году эксперты Пентагона заявили, что подводная лодка АС-12 "Лошарик" — ни что иное, как диверсионный аппарат для установки различных устройств, что предназначены для разрушения различной подводной инфраструктуры, и в первую очередь кабелей связи. В случае глобального конфликта АС-12 может серьезно подорвать работу интернета, уничтожив магистральные кабели связи между материками.

Диверсанты на дне океана

А теперь давайте подумаем, что могла делать диверсионная подводная лодка, предназначенная для уничтожения интернета, с семью капитанами первого ранга и двумя героями России на борту? Напомню, что в последние несколько лет Россия, управляемая некомпетентными конспирологами из КГБ, пошла на конфронтацию с цивилизованным миром и стала стремительно окукливаться, приняв в 2018-2019 годах ряд законов по "изоляции российского интернет-трафика" и созданию скрепного суверенного Интернета наподобие северокорейской внутренней сети "Интранет".

С 2017 года наблюдатели и эксперты НАТО отмечали, что "исследовательская деятельность" российского подводного флота носит узконаправленный характер — российские подводные лодки заняты изучением мест прокладки коммуникаций и кабелей, которые связаны с передачей мирового интернет-трафика. Именно по этой причине в июне 2018 года в США ввели санкции против петербургской компании "Дайфтехносервис" — которая занимается производством и обслуживанием подводной техники.

Теперь сложим все составляющие воедино. С 2014 года управляемая большевиками-чекистами Россия пошла на конфронтацию с Западом и с 2017 года активно занимается "изоляцией интернет-трафика". Подводная лодка "Лошарик" предназначена для диверсионных операций как раз в этой сфере, а судя по составу ее экипажа — планируемая диверсионная задача была крайне важной, но осуществить ее по каким-то причинам не получилось, и экипаж погиб.

Что случилось с подводной лодкой?

Вместо эпилога хочется сказать лишь то, что мы с вами никогда не узнаем, что на самом деле случилось с подводной лодкой "Лошарик" — даже само существование подобной техники до недавнего времени было сверхсекретной тайной — не говоря уже о раскрытии истинных причин тех или иных происшествий с ней. Владимир Владимирович в очередной раз скажет "она утонула" и криво улыбнется в камеру.

Ясно одно — те люди, что сейчас управляют Россией, продолжают жить в далеком прошлом, и словно ржавые роботы из повести Кира Булычева "Остров ржавого генерала", пытаются выполнить свою программу по "уничтожению Омерики", что заложили в них в далекие семидесятые годы...