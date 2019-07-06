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Хуан Гуаидо выдвинул свои условия Мадуро

  • 6.07.2019, 9:53

Переговоры возможны, если узурпатор и его команда согласятся уйти.

Оппозиция Венесуэлы готова принять участие в переговорах с властями в Норвегии, но при выполнении ряда требований, сообщает rosbalt.ru.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что главным условием является отстранение Николаса Мадуро и его команды.

Кроме того, необходимы создание переходного правительства и проведение досрочных выборов. До этих пор демонстранты будут выходить на улицы и бороться за свободу, добавил Гуайдо.

«Говоря о Норвегии, мы не боимся, если это способствует выполнению трех наших требований: прекращение узурпации, создание переходного правительства и свободных выборов», — сказал Гуаидо сторонникам в Каракасе, выступление транслировалось в эфире телеканала Vivo Play.

Тем временем Николас Мадуро пообещал, что на следующей неделе появятся «хорошие новости» о результатах переговоров правительства республики и оппозиции.

«Я призываю к миру и национальному единству. Ради национального единства я великодушно протягиваю руку оппозиции. Хватит уже заговоров и злобы, хватит призывов к военной интервенции, призывов к введению санкций и эмбарго», — сказал он.


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