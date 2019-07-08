«Дожмет» ли Путин Лукашенко на Валааме? 38 8.07.2019, 8:52

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фото t.me/allgolobutsky

На кону - независимость и суверенитет Беларуси.

Правители Беларуси и России могут провести закрытые переговоры на острове Валаам на этой неделе. Об этом Znak.com сообщил информированный собеседник.

Предполагается, что встреча пройдет 11 июля. Ранее СМИ сообщали о том, что Лукашенко и Путина должны встретиться 18 июля. Для чего понадобилась дополнительная закрытая встреча двух лидеров на Валааме?

По мнению философа и методолога Владимира Мацкевича, высказанному в комментарии «Завтра твоей страны», это свидетельствует о том, что рабочие группы, которые были созданы для согласования позиций по «союзному государству», так «ни до чего и не договорились».

- Или то, о чем они договорились, никак не устраивает Путина. Поэтому президентам приходится ликвидировать недоработки министров иностранных дел, рабочих групп, премьер-министров. Ну, и Россия продолжает оказывать давление на белорусского президента, который не сговорчив во многих вопросах. С другой стороны, Лукашенко пытается правдами-неправдами добиться от России смягчения налогового маневра и прочих неприятностей.

- Появились ли в руках Путина новые козыри для давления на Лукашенко?

- Если бы козыри появились, новых встреч не потребовалось бы. Они были бы просто предъявлены. Силовое давление или ультиматумы, от которых Лукашенко не мог бы отказаться, проходили бы в тишине, а не на таких интенсивных и частых встречах.

- Какой тактики Лукашенко будет придерживаться дальше?

- Нынешняя стадия белорусско-российских отношений – это торговля. Кто-то выдвигает одни требования, другой называет за них соответствующую цену, на эту цену не соглашаются, поэтому требования корректируются. На кону - независимость и суверенитет Беларуси. Это нужно понимать и учитывать.