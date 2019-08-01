Испанские ученые предложили очищать водоемы с помощью пивных дрожжей 4 1.08.2019, 10:06

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Ученые уже проверяют эффективность своего метода в нескольких прудах и запрудах Барселоны.

Пивные дрожжи и другие отходы пивного производства могут снизить содержание нитратов в испанских водоемах на 40%. К такому выводу пришли ученые из испанского Центра передовых исследований Бланеса (CEAB-CSIC), пишет сайт euro-pulse.ru .

Отходы пивного производства содержат микроорганизмы, которые перерабатывают нитраты в молекулярный азот.

Нитраты – серьезный загрязнитель европейских рек: из-за них снижается уровень кислорода в воде, от чего страдает подводная флора и фауна. Пока не существует технологии, которая позволила бы удалять из воды нитраты на водоочистительных станциях.

Ученые уже проверяют эффективность своего метода в нескольких прудах и запрудах Барселоны. Если такой способ очистки окажется эффективным, его будут применять и в других регионах Испании, особенно там, где развито сельское хозяйство – главный источник нитратов.