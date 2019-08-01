Эксперты рассказали о пяти часто забываемых водителями функциях авто 5 1.08.2019, 20:02

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Правильно ли вы пользуетесь своим авто или пора почитать инструкцию?

Современные автомобили оборудованы огромным количеством различных функций. Однако водителя часто забывают о пяти из них, сообщает oane.ws.

1. Адаптивное освещение салона. Когда-то это было прерогативой автомобилей премиум-класса. Сейчас же данная функция устанавливается почти повсеместно. И, разумеется, многие о ней знают. Но известно ли вам, что в ней можно скорректировать цветовую гамму (в зависимости от погоды, настроения, ещё чего-то)?

2. Контроль давления в шинах. Присутствует во всех современных машинах под названием TPMS.

3. В новых моделях устанавливается диагностика сонливости. Выявляет степень усталости водителя, что приводит к повышению безопасности на дорогах.

4. Электронный контроль устойчивости. Опции ESP и ESC стабилизируют положение автомобиля, препятствуют заносу при потере управления, используя в автоматическом режиме тормозную систему. Современных покрышек без этой опции просто не существует на рынке.

5. Фишкой автомобилей BMW является «система просушки тормозных дисков». Как известно, на мокрой дороге эффективность тормозов снижается. Данная технология, используя сенсор погодных условий, подстраивает тормозную систему под максимальную эффективность работы.