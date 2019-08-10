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Радиационная авария под Северодвинском: последствия

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  • 10.08.2019, 11:30
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Радиационная авария под Северодвинском: последствия
Фото: openmedia.io

У экологов и ученых масса вопросов к российским властям.

С момента загадочного инцидента на военном полигоне Нёнокса в Архангельской области, рядом со Северодвинском прошло двое суток. У российских и зарубежных экологов и ученых по-прежнему нет информации о том, что произошло, и они видят нестыковки в официальной версии, пишут Открытые медиа.

Минобороны 8 августа официально сообщило о том, что на полигоне при испытаниях взорвалась реактивная двигательная установка жидкостной ракеты. Военное ведомство не говорило ни слова о том, был ли там ядерный двигатель или радиоактивные материалы. При этом, в тот же день начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов сообщил, что радиационный фон в городе в течение получаса примерно втрое превышал норму. По данным мэрии, верхней границей нормы считается показатель в 0,6 мк/Зв/час.

Скачок мощности дозы гамма-излучения заметил и инженер-физик Андрей Ожаровский, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза. Он опубликовал в Facebook соответствующий документ.

Источник: openmedia.io

Это существенное, но кратковременное превышение, сказал «Открытым медиа» Ожаровский. Для того, чтобы понять, каким может быть вред от внутреннего облучения организма, важна не доза, а то, какие именно радионуклиды попали внутрь, были ли среди них опасные цезий, йод и стронций. А это как раз и неизвестно, учитывая, что военные не признают сам факт радиационной аварии, объясняет физик. Помимо военных, провести исследования и раскрыть информацию могут Роспотребнадзор, «Росатом» или Росгидромет («Открытые медиа» написали запросы в эти структуры). В пресс-службе Росгидромета «Открытым медиа» соообщили, что пока не располагают информацией, проводит ли эта служба замеры радиационного фона в Архангельской области. Магомедов из администрации Северодвинска сказал в пятницу «Открытым медиа», что информации о составе выброса у него нет.

Ничего пока не знают и норвежцы, которые с середины XX века внимательно следят за ядерной и радиационной обстановкой в российской Арктике. Норвежское агентство по ядерной безопасности не получило информации из официальных источников об аварии на военном полигоне в России, сообщило Управление по радиационной защите и ядерной безопасности этого агентства (DSA) в пятницу. «После взрыва в Архангельской области вчера не было зафиксировано никакого повышения уровня радиации на норвежских или скандинавских измерительных станциях или на измерительных станциях, к которым норвежские власти имеют доступ в России», — говорится в сообщении.

Руководитель проекта энергетического отдела Greenpeace Россия Рашид Алимов перечислил «Открытым медиа» четыре вопроса об аварии к российским властям, на которые они пока не дают ответа.

Во-первых, крайне важно знать, какая территория была затронута радиоактивным выбросом. Во-вторых, нужно выяснить, какие радионуклиды были выброшены в окружающую среду. В-третьим: каким был скачок радиационного фона у места взрыва. В-четвертых: все ли необходимые меры для защиты населения были приняты? Ответы на эти вопросы организация ждет от Росприроднадзора.

«Никто не сообщает, был ли в выбросе короткоживущий йод, какой вообще состав выброса», — говорит Алимов. 

Жителям Северодвинска позавчера разослали сообщения с просьбой закрыть окна и не выходить на улицу. Но в случае, если в выбросе был короткоживущий йод, необходимо его «перехватывать», принимая для снижения вреда препараты йода. В местных пабликах пользователи соцсетей 8 августа активно обсуждали необходимость закупки таких препаратов.

Есть и еще косвенное подтверждение того, что в окрестностях Северодвинска произошла радиационная авария. По данным портала Thebarentsobserver.com, в Белом море всего в нескольких морских милях от военного полигона, где был взрыв, сейчас находится специализированное судно «Серебрянка», которое занимается сбором и хранением жидких радиоактивных отходов. Место его постоянного базирования — Кольский залив, из которого невозможно дойти до района Нёнокса за несколько часов.

Если информация Thebarentsobserver.com верна, то «Серебрянку» прислали к полигону заранее. Это вполне вероятно, если предположить, что там испытывали ракету с ядерной энергетической установкой, о котором неоднократно рассказывал президент Владимир Путин.

Опознал «Серебрянку» на спутниковом снимке проекта Planet и сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. Съемка Planet показала ещё два неопознанных судна и баржу в районе Нёноксы, российские власти в четверг запретили мореплавание в этой части Белого моря. Джеффри Льюис в Twitter предположил, что на полигоне могла взорваться ракета «Буревестник» с ядерным двигателем.

Эксперт полагает, что на берегу расположена пусковая площадка для этих крылатых ракет, которую Planet обозначает, как «Possible SSC-X-9 Launch Site». Аббревиатурой SSC-X-9 НАТО обозначает «Буревестник»


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