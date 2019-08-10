В Беларуси начнет вещание еще один российский пропагандистский телеканал

В Беларуси начнет вещание еще один российский пропагандистский телеканал17
- 10.08.2019, 12:26
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Новые телеканалы получили разрешение Мининформации на вещание в Беларуси.
Что это на каналы?
«Ратник» — российский патриотический канал для молодежи.
«Да — мы о России. Но о России, а не о «Рашке», как сейчас называет нашу страну так называемый «креативный класс», — говорится в описании.
«АИВА» — российский музыкальный телеканал.
«Матч! Планета» — один из спортивных каналов российского холдинга «Матч ТВ».
«Сказки Зайки» — телеканал с русскими народными сказками.
«Джой Кук» — кулинарный телеканал.
Все эти каналы могут появиться в пакетах кабельных операторов.