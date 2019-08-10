закрыть
10 августа 2019, суббота, 14:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси начнет вещание еще один российский пропагандистский телеканал

17
  • 10.08.2019, 12:26
  • 2,853
В Беларуси начнет вещание еще один российский пропагандистский телеканал

Новые телеканалы получили разрешение Мининформации на вещание в Беларуси.

Что это на каналы?

«Ратник» — российский патриотический канал для молодежи.

«Да — мы о России. Но о России, а не о «Рашке», как сейчас называет нашу страну так называемый «креативный класс», — говорится в описании.

«АИВА» — российский музыкальный телеканал.

«Матч! Планета» — один из спортивных каналов российского холдинга «Матч ТВ».

«Сказки Зайки» — телеканал с русскими народными сказками.

«Джой Кук» — кулинарный телеканал.

Все эти каналы могут появиться в пакетах кабельных операторов.


популярное за неделю

Мнение

Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова