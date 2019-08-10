Нынешняя власть - вчерашний день 1 10.08.2019, 19:19

Молодежь в России выходит на протест не за кого-то, а за себя.

"Участие в протестном митинге Дудя, всяких рэперов, призывы Артемия Панарина, на самом деле это очень важно. В какой-то степени это даже прорыв. Дело в том, что костяк известных спикеров Болотной составляли представители более старшего поколения от Дмитрия Быкова и Татьяны Лазаревой до Артемия Троицкого. Молодежные же кумиры были довольно осторожны, предпочитая или не соучаствовать в поддержке режима или откровенно его поддерживая", - пишет российский политик и общественный деятель Кирилл Шулик в «Фейсбуке».

"И в принципе оно понятно, учитывая тренд на конформизм. Условно говоря, "Лидеры России" лучше, чем оппозиция, перспективнее и еще даже моднее. Соответственно, молодежь пыталась пристроиться. Да в принципе ее все устраивало. По крайней мере, можно было в жирные годы устроиться или чаще пристроиться. Мысли о карьере в "Газпроме" или "Сбербанке", кредитная тачка, съемная, а иногда и ипотечная квартира. Та обстановка делала вполне пристойной жизнь обывателя.

Но потом многое сломалось и поменялось. Во-первых, экономика, конечно. Во-вторых, карьера в "Газпроме" это хорошо, но у Патрушева и Фрадкова тоже есть дети. Кстати, ровно отсюда такой интерес молодежи к расследованиям Навального. Это интерес во многом чисто шкурный. В-третьих, они видят гигантское отставание власти от себя самих. Ну то есть их не может представлять власть, которая не умеет зачастую включать компьютер, а регулировать интернет предлагает с помощью рубильника. Это по большому счету вообще две разные цивилизации - прошлого и будущего. Это столкновение случилось сейчас, поэтому к кризису привел вопрос политического представительства, вернее его отсутствия.

Невозможно сказать - Дудь призвал молодежь, потому что сам этого хочет или потому, что этого хочет молодежь. Но это неважно, потому что пошло уже встречное движение. Его не остановить и оно становится мейнстримом и кумиры его уже не могут игнорировать. Герои вчерашних дней могут, конечно, за господряд пойти на фестиваль мяса или варенья, но их тоже надо понять, им надо заработать на пенсию, более такого шанса не будет. Те, кому на пенсию рано, понимают, что надо встраиваться в мейнстрим. И это, кстати, касается не только известных людей, но и неизвестных тоже.

В конце концов очевидно, что нынешняя власть на всех ее этажах это вчерашний день. Может, там и есть отдельные современные люди, но вот система исключает то, что они будут действовать, как современные. Риска для того же Дудя глобального никакого нет. Для молодежи, которая недовольна властью, положением дел в стране и прочим, тоже. Все равно ее поколения получат власть и тогда власть и общество хотя бы разговаривать будут на одном языке. Вот поэтому они выходят совсем не за Навального или Соболь, сдались они им, а за себя".