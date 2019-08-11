Ученые сняли на видео акулу величиной с подводную лодку 2 11.08.2019, 9:24

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Древний вид существует на планете около 180 миллионов лет.

Команда исследователей сняли на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле – шестижаберной акулой.

Команда во главе с Дином Груббсом из Государственного университета Флориды, осуществляла погружение на субмарине под названием «Надир» в рамках экспедиции, организованной OceanX, сообщает УНИАН.

Целью ученых было обнаружить одну из акул в их глубоководной среде.

Как пишет Newsweek, во время одного из погружений команде посчастливилось приблизиться и вступить в контакт с самкой шестижаберной акулы, которая считается одной из крупнейших в мире.

Исследователи говорят, что она «намного больше, чем субмарина». В один момент акула даже попыталась отгрызть гарпун, установленный на судне. Шестижаберные акулы принадлежат к роду, который существует уже 180 миллионов лет. И найденные окаменелые останки это подтверждают.

На самом деле это, вероятно, самый древний вид акул в мире. Их легко отличить от других, поскольку у них шесть больших заметных жаберных щелей. Читайте также Ученые показали, как акулы добывают себе еду, надев на них камеры (видео) «Они вырастают до пяти метров в длину и весят более тонны.

Акулы рожают живое потомство. Самки могут вынашивать до 80 детенышей. Они в основном питаются падалью, но могут и нападать на живых существ, если выпадает случай. Самки крупнее, чем самцы», - объяснили ученые.