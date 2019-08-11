Михаил Грабовский: Мне очень повезло работать с Крэйгом Вудкрофтом 1 11.08.2019, 10:30

Михаил Грабовский

Каждая игра показывает, что тренер минского «Динамо» настроен только на победу.

Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский подвел итог матча с "Торпедо" (2:6) в рамках Кубка губернатора Нижегородской области:

- Когда есть много голов и много моментов, — проще изучить игроков и понять, над чем предстоит работать. У нас атакующий хоккей, и мы будем придерживаться его весь сезон. Пусть ребята привыкают. Чем меньше шайба будет находиться в зоне обороны, тем меньше будет моментов у наших ворот. Стычки, которые начались в третьем периоде, не пошли нам на пользу. При счете 2:2 надо было успокоиться и перевести игру в зону атаки и там вырабатывать характер. Но это молодость. Управлять эмоциями тоже надо уметь.

Что касается меня, то я хотел на лед выходить, а не на тренерский мостик. Чуть не ошибся вначале (смеется). Но сейчас я понимаю, что хочу быть тренером и набираться опыта как тренер. Мне очень повезло, что я работаю с Крэйгом Вудкрофтом. Я сам себе завидую, что сейчас нахожусь здесь. Каждая тренировка, каждая игра, каждая смена показывает, что наш тренер настроен только на победу. Поэтому и завтра в матче за 3-е место настрой будет только на победу, — цитирует Грабовского официальный сайт КХЛ.