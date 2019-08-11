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Олег Хмыль составил символическую сборную Беларуси за всю ее историю

  • 11.08.2019, 17:09
Олег Хмыль составил символическую сборную Беларуси за всю ее историю

Белорусский хоккеист включил в команду и себя.

Легендарный белорусский защитник и главный тренер "Химика" Олег Хмыль составил символическую сборную Беларуси за всю ее историю. В команде нашлось место и для него самого, сообщает "Прессбол".

Мезин — в "рамке". Салей и Хмыль — в защите. Цыплаков, Калюжный, Андрей Костицын — в тройке нападения - так выглядит символическая сборная Беларуси по хоккею от Олега Хмыля.


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