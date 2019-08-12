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Внук члена российского ЦИК в четыре года купил квартиру в центре Москвы за $7,6 миллиона

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  • 12.08.2019, 17:10
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Внук члена российского ЦИК в четыре года купил квартиру в центре Москвы за $7,6 миллиона
Борис Эбзеев

Фонд Навального раскрыл еще один факт коррупции.

Артур Эбзеев, внук члена Центризбиркома РФ Бориса Эбзеева, в четыре года купил двухэтажную квартиру в московском районе Хамовники, рыночная стоимость которой составляет полмиллиарда рублей, утверждает Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, сообщает «Новая газета».

Как выяснили расследователи, договор купли-продажи на квартиру на Остоженке площадью 274 кв.м был оформлен на Артура Эбзеева в 2009 году, когда тому было четыре года.

Отец мальчика, Борис Эбзеев-младший на тот момент был заместителем директора Пенсионного фонда России. Сам член ЦИК тогда занимал должность главы Карачаево-Черкесии.

Помимо этого, в ФБК выяснили, что в 2013 году Артур Эбзеев продал квартиру в Хамовниках и заключил сделку с офшорной компанией Британских Виргинских островов. За неделю до этого, указали в фонде, он инвестировал «пару сотен миллионов рублей» в дом в подмосковном поселке Горки-8 на Рублевском шоссе.

Эбзеев является членом ЦИК с 2011 года. До этого, в 1991-2008 годах он был судьей Конституционного суда, а затем занимал должность главы Карачаево-Черкесии. Эбзеев участвовал в заседании ЦИК, которая рассматривала жалобу юриста ФБК Любови Соболь на отказ зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму. Комиссия жалобу Соболь тогда отклонила.


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