В Беларуси появился неожиданный лидер по росту цен 2 13.08.2019, 11:29

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Все хорошо, прекрасная маркиза?

В понедельник власти отчитались об июльской инфляции. Самый заметный вклад в инфляцию внесла интересная позиция. Находим ее и делаем прогноз на август, пишет издание banki24.by.

По расчетам Белстата, за июль 2019 года рост потребительских цен составил 0,2% с точностью до 1 знака после запятой и 0,19% — до 2 знаков. Продовольствие подорожало на 0,09%, непродовольственные товары подешевели на 0,08%, а услуги выросли в цене на 0,71%.

Главный вклад в июльскую инфляцию внесли услуги — 0,17 п.п. из 0,19%. В свою очередь, внутри раздела услуги первенствовали 2 позиции — услуги связи (+0,12 п.п. к сводной инфляции) и жилищно-коммунальные услуги (+0,05 п.п.). Среди услуг связи главный прирост обеспечила сотовая подвижная электросвязь.

Услуги операторов мобильной связи подорожали за месяц в среднем на 3,72%. Основные игроки рынка — МТС и А1 — включены в реестр монополистов. Поэтому они могут повышать свои тарифы только с согласия Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Очевидно, на июль такое согласие было получено и рост тарифов МТС и А1 дал больше половины июльской инфляции в Беларуси. Другими словами, власти сами оказались творцами роста цен в экономике.

Из прочих позиций можно отметить рост цен на мясную и молочную продукцию — обе дали по +0,06 п.п. к июльской инфляции. Главное замедляющее действие на сводную инфляцию оказали фрукты (минус 0,07 п.п.).

Удешевление фруктов — это обычное явление для теплого периода. С начала 2019 года потребительские цены выросли на 3,1%, а в годовом измерении — на 6%. Годовая инфляция осталась повышенной за счет эффекта относительно низких цен прошлого года. Зато базовая инфляция четко указывает на замедление роста цен. Если в мае базовый ценовой индекс составил 5,2%, то в июне — 4,8%, а в июле — 4,7%.

Из индекса базовой инфляции исключены позиции с госрегулированием и сезонно волатильные позиции (плодоовощная продукция). Благодаря этому базовая инфляция точнее отражает тенденцию по росту цен на будущее. В 2018 году в августе базовая инфляция подскочила до 3,4%, в сентябре — до 3,9%, в декабре — до 4,8%. В связи с этим в 2019-м за счет высокой базы последней трети прошлого года должно произойти дальнейшее замедление инфляции.

При этом в августе-2019 с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция — снижение сводного индекса потребительских цен. Дефляция прогнозируется на фоне сезонного падения цен на продтовары и роста урожая зерновых и зернобобовых культур относительно прошлогоднего низкого значения.