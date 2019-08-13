закрыть
13 августа 2019, вторник, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси появился неожиданный лидер по росту цен

2
  • 13.08.2019, 11:29
  • 4,201
В Беларуси появился неожиданный лидер по росту цен

Все хорошо, прекрасная маркиза?

В понедельник власти отчитались об июльской инфляции. Самый заметный вклад в инфляцию внесла интересная позиция. Находим ее и делаем прогноз на август, пишет издание banki24.by.

По расчетам Белстата, за июль 2019 года рост потребительских цен составил 0,2% с точностью до 1 знака после запятой и 0,19% — до 2 знаков. Продовольствие подорожало на 0,09%, непродовольственные товары подешевели на 0,08%, а услуги выросли в цене на 0,71%.

Главный вклад в июльскую инфляцию внесли услуги — 0,17 п.п. из 0,19%. В свою очередь, внутри раздела услуги первенствовали 2 позиции — услуги связи (+0,12 п.п. к сводной инфляции) и жилищно-коммунальные услуги (+0,05 п.п.). Среди услуг связи главный прирост обеспечила сотовая подвижная электросвязь.

Услуги операторов мобильной связи подорожали за месяц в среднем на 3,72%. Основные игроки рынка — МТС и А1 — включены в реестр монополистов. Поэтому они могут повышать свои тарифы только с согласия Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Очевидно, на июль такое согласие было получено и рост тарифов МТС и А1 дал больше половины июльской инфляции в Беларуси. Другими словами, власти сами оказались творцами роста цен в экономике.

Из прочих позиций можно отметить рост цен на мясную и молочную продукцию — обе дали по +0,06 п.п. к июльской инфляции. Главное замедляющее действие на сводную инфляцию оказали фрукты (минус 0,07 п.п.).

Удешевление фруктов — это обычное явление для теплого периода. С начала 2019 года потребительские цены выросли на 3,1%, а в годовом измерении — на 6%. Годовая инфляция осталась повышенной за счет эффекта относительно низких цен прошлого года. Зато базовая инфляция четко указывает на замедление роста цен. Если в мае базовый ценовой индекс составил 5,2%, то в июне — 4,8%, а в июле — 4,7%.

Из индекса базовой инфляции исключены позиции с госрегулированием и сезонно волатильные позиции (плодоовощная продукция). Благодаря этому базовая инфляция точнее отражает тенденцию по росту цен на будущее. В 2018 году в августе базовая инфляция подскочила до 3,4%, в сентябре — до 3,9%, в декабре — до 4,8%. В связи с этим в 2019-м за счет высокой базы последней трети прошлого года должно произойти дальнейшее замедление инфляции.

При этом в августе-2019 с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция — снижение сводного индекса потребительских цен. Дефляция прогнозируется на фоне сезонного падения цен на продтовары и роста урожая зерновых и зернобобовых культур относительно прошлогоднего низкого значения.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип