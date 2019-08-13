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Блогер «Серый кот»: В Орше вот-вот рухнет мост, а мы говорим про «IT-cтрану»

  • 13.08.2019, 16:20
  • 1,662
Блогер «Серый кот»: В Орше вот-вот рухнет мост, а мы говорим про «IT-cтрану»

Включаешь БТ – страна для жизни, выходишь на улицу – абсолютно другая картина. 

О том, с какими проблемами сталкиваются сегодня жители Оршанского района пресс-службе Белорусского Национального Конгресса рассказал местный активист и блогер, который ведет в YouTube канал «Серый кот» Дмитрий Козлов:

- На самом деле, вопросы, которые волнуют жителей нашего региона особо не отличаются от тех, которые существуют в других регионах. Безработица, низкие доходы, проблемы в сфере ЖКХ. Средние зарплаты в нашем регионе — от 250 до 350 рублей. Дороги ужасные. Крапивенский мост на трассе Орша-Дубровно, по которому постоянно поток машин, пассажирские автобусы ездят, фуры, вот-вот рухнет. Его ни разу не ремонтировали! И при этом говорят про айти-страну.

Люди пытаются искать работу за границей. Раньше самым популярным направлением была Россия — до границы всего пару десятков километров. Теперь ситуация сильно изменилась. Работы в России стало меньше, сократилась оплата труда. Сегодня в Орше полно объявлений о работе в Польше. Огромное количество жителей едет за заработками на Запад.

В Орше, население которой превышает 115 тысяч человек нет ни одного высшего учебного заведения, но есть две тюрьмы. Уже это говорит о многом. Молодежь едет учится в Минск или Витебск и старается назад не возвращаться. Население города сокращается.

Лукашенко уже много раз обещал поднять Оршу из руин и пепла и даже официально сказал, что сделал это, но на самом деле, ничего в лучшую сторону не меняется. Наоборот, становится только хуже. Зарплаты и пенсии не растут, малый бизнес не развивается, несмотря на заявления местных чиновников. На бумаге и в их отчетах у нас все прекрасно. Включаешь БТ – страна для жизни, но когда выходишь на улицу – видишь абсолютно противоположную картину. Люди растеряны, озлоблены, не видят перспектив.

- Понимают ли жители города, кто виноват в этом?

- Прекрасно понимают, что все идет из центра, что виноват Лукашенко. Если взять любую проблему — она характерна не только для Орши, но и для любого города страны, она системная. Если за 25 лет проблемы не решили, если их становится с каждым днем все больше, то виноват - не начальник райисполкома, а тот, кто назначает таких руководителей и проводит подобную политику.

- Вы собираетесь участвовать в «парламентской компании»?

- Настоящие выборы после смены власти. А ближайшую «парламентскую компанию» нужно использовать для того, чтобы вовлечь в активную деятельность как можно больше людей, в первую очередь тех, кто не пользуется интернетом, кто критикует власть, но пока не видит альтернативу. Мы будем проводить пикеты на улицах и площадях Орши, на которых обсудим ситуацию в городе с жителями, собирать подписи, раздавать листовки, искать новых сторонников.

Одна из целей этой кампании — не допустить запуска АЭС. Это касается всей страны, не только Островца, где она строится. Приведу пример. Орша является крупным транспортным узлом. Только за последний месяц здесь дважды сходили с рельсов поезда. Ядерное топливо для АЭС будут везти через наш регион, поэтому представьте, что произойдет, если вдруг подобное повторится. Будет экологическая катастрофа. Ну а если произойдет авария на самой АЭС, то нам грозит второй Чернобыль с намного более страшными последствиями.

- Вы уже сказали о смене власти. Насколько долгосрочная эта цель?

- Знаете, недалеко от населенного пункта, в котором я живу, находится Крапивенское поле — место Оршанской битвы, 505 годовщину которой мы будем отмечать 8 сентября. Тогда, в 1514 году, наша страна находилась в очень тяжелом положении, огромные территории были оккупированы. Но наши предки в мягко говоря неблагоприятных условиях смогли нанести поражение превосходящим силам врага. Сегодня Орша, да и вся страна захвачены чиновниками-назначенцами. Люди изнемогают под властью оккупантов. Мы их не выбирали. Нам нужно освободить Беларусь, и я уверен, что мы справимся с этой задачей, как справились наши предки. Осталось немного, и мы постараемся вместе приблизить этот момент.


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